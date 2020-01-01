Borussia Dortmund'da Dan-Axel Zagadou sezonu kapattı

Schalke zaferininin sevincini yaşayan Dortmund'da takımın genç savunmacısı Zagadou'nun sezonu kapattığı haberi duyuruldu.

, yeniden başlanan 'nın 26. haftasında sahasında konuk ettiği ezeli rakibi 04'ü 4-0 yenmenin mutluluğunu yaşarken, aldığı kötü bir haberle sarsıldı.

Dortmund'un savunma oyuncusu Dan-Axel Zagadou'nun geçirdiği diz sakatlığı yüzünden sezonu kapattığı açıklandı.

Zagadou için, "Bu sezon bir daha oynayamayacak" diyen teknik direktör Lucien Favre, Schalke maçını kaçıran Emre Can ve Axel Witsel'in ise çabuk dönmelerini beklediğini söyledi.

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Öte yandan sakatlığı süren takım kaptan Marco Reus için de konuşan Favre, Reus'un henüz takımla çalışmalara başlayamadığını belirtti.