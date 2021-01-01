Borussia Dortmund'da Axel Witsel'in aşil tendonu koptu
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Borussia Dortmund'da Axel Witsel şoku yaşanıyor.
Cumartesi günü Dortmund'un 3-1 kazandığı RB Leipzig maçında sakatlanan Belçikalı orta saha oyuncusunun aşil tendonunu kopardığı açıklandı.
31 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanını kaçırmasının kuvvetle muhtemel olduğu, hatta 11 Haziran'da başlayacak olan Euro 2020 finallerini de kaçırabileceği öne sürüldü.
2018 yazında Dortmund'a transfer olan Witsel, Belçika'nın Rusya'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda üçüncü olmasında da performansıyla büyük pay sahibi olmuştu.