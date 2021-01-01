Borussia Dortmund'da Axel Witsel'in aşil tendonu koptu

Sarı-siyahlılardan yapılan açıklamada Witsel'in uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

'da Axel Witsel şoku yaşanıyor.

Cumartesi günü Dortmund'un 3-1 kazandığı maçında sakatlanan Belçikalı orta saha oyuncusunun aşil tendonunu kopardığı açıklandı.

31 yaşındaki oyuncunun sezonun geri kalanını kaçırmasının kuvvetle muhtemel olduğu, hatta 11 Haziran'da başlayacak olan finallerini de kaçırabileceği öne sürüldü.

2018 yazında Dortmund'a transfer olan Witsel, 'nın 'da düzenlenen son Dünya Kupası'nda üçüncü olmasında da performansıyla büyük pay sahibi olmuştu.