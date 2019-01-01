Borussia Dortmund'da Axel Witsel ilk yarıyı kapattı

Bundesliga takımlarından Borussia Dortmund’da forma giyen Belçikalı futbolcu Axel Witsel, ilk yarıyı kapattı.

Alman Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Witsel'in evinde talihsiz bir şekilde düştüğü ve yüzünden yaralandığı belirtildi. Belçikalı futbolcunun 2019 yılında kalan maçlarda forma giyemeyeceği ifade edildi.

Orta saha oyuncusunun bir hastanenin ağız ve yüz cerrahi bölümünde başarılı bir ameliyat geçirdiği aktarılan açıklamada, hastaneden taburcu edilen Witsel’in iyileşme sürecinde olduğu kaydedildi.

’un UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Aralık Salı günü Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Witsel, ’da da 05, Leipzig ve müsabakalarında forma giyemeyecek.