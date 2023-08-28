Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Salih Özcan'dan kötü haber geldi.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, henüz sekiz numara transferini bitiremedi. Mauro Icardi'nin bonservisini alan Sarı-Kırmızılılar, Wilfried Zaha, Tete, Angelino gibi yıldızları kadrosuna katmayı başardı. Teknik Direktör Okan Buruk, iyi bir 8 numara istiyor ve bu yöndeki çalışmalar devam ediyor.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın Salih için tüm şartları, Avrupa listesinin belirleneceği son güne kadar zorlayacağı bildirildi. Kulübün, Dortmund ve Salih’in menaceriyle temaslarına devam ettiği öğrenilirken başarılı oyuncunun temsilcisiyle, teknik direktör Okan Buruk’un da konuşup A Milli orta sahayla ilgili olarak planlarını anlatması bekleniyor. Galatasaray’dan teklif geldiğini söyleyen Salih Özcan, Sky Almanya’ya konuyla ilgili “Menajerimi aradılar. Galatasaray, Türkiye’nin büyük kulüplerinden biri. Ancak burada tamamen sezona odaklandım ve hâlâ üç yıllık sözleşmem var..

"Geleceğin neler getireceğini görmek lazım. Burada olmaktan dolayı memnunum ve odak noktam şu anda Borussia Dortmund” açıklamasını yaptı.

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Transfere sıcak bakmayan 25 yaşındaki oyuncu, “1 Eylül transfer dönemi sonuna kadar hiçbir şekilde bir şey olacağını düşünmüyorum” diye de ekledi.

Geçen sezon başında FC Köln’den Borussia Dortmund’a bonservissiz katılan Salih Özcan’ın, 2026 sezonu sonuna kadar Alman deviyle sözleşmesi var.