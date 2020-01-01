Borussia Dortmund'da Terzic formulü

Bilic'in Beşiktaş'ta çalıştığı dönemde teknik ekibinde yer alan Edin Terzic, Lucien Favre'ın ayrılığının ardından Dortmund'un başında yer alacak.

Beşiktaş 'ta Slaven Bilic'in görev yaptığı dönemde teknik ekipte yer alan Edin Terzic , pazar günü Borussia Dortmund 'un başında sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

'da alınan 5-1'lik mağlubiyetinden sonra Lucien Favre ile yollarını ayıran Dortmund, geçici çözüm olarak takımı Terzic'e emanet etme kararı aldı. Daha önce Jürgen Klopp'un ekibinde de yer alan Hırvat teknik adam, "10 yıldır bu camianın içindeyim. Futbol anlayışımı Dortmund şekillendirdi. Ben daima daha fazla gol atarak kazanmayı benimsemişimdir. Dortmund'un başında da bunu uygulayacağım" diyerek yeni görevini değerlendirdi.

Genç teknik adamın geçici olarak göreve geldiği açıklanırken, sezon sonuna kadar takımın başında kalması bekleniyor.

Daha fazla takım

2013-15 yılları arasında Bilic'le birlikte Beşiktaş'ta çalışan Terzic, vatandaşını Premier Lig'deki macerasında da yalnız bırakmamıştı.