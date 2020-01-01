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Borussia Dortmund, Reiner'i kiraladı

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ONLY GERMANY Reinier Real Madrid 2020
Imago Images / Marca
Borussia Dortmund, Real Madrid'in genç orta saha oyuncusunu iki yıllığına kiraladı.

Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

Borussia Dortmund Kulübü, Real Madrid'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

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    Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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