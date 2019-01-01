Borussia Dortmund, Nico Schulz'u kadrosuna kattı

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Hoffenheim forması giyen Nico Schulz'u renklerine bağladı.

, transfere savunma takviyesi ile başladı.

ekiplerinden 'da forma giyen 26 yaşındaki oyuncu Nico Schulz, 30 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer oldu. Shulz ile 2024 yılına kadar anlaşma sağlandı.

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Nico Schulz, kendini Dortmund'a bağlayan sözleşmeye imzayı atmasının ardından, "Dortmund, benim istediğim tarzda futbolu en iyi oynayan takım. Burada elimden gelen her şeyi yapacağım ve umarım büyük başarılar elde ederiz." açıklamalarında bulundu.

Alman oyuncu bu sezon Hoffenheim formasıyla 37 maça çıkarken 2 gol atıp 9 da asist yaptı.