Borussia Dortmund cumartesi günü direnç gösterdi. Siyah-Sarılılar, daha iyi oynayan TSG Hoffenheim karşısında 2-0 geriye düşmüş ve maçı çevirme şansı kalmamış gibi görünüyordu, ancak son yarım saatte konuk ekip son derece etkiliydi: 2-3. Serhou Guirassy, Fábio Silva ve Albian Hajdari'nin kendi kalesine attığı gol, ikinci yarının başında oyuna giren Joey Veerman'ın da forma giydiği Dortmund'a müthiş geri dönüşü getirdi. Dortmund, Bundesliga'da iki maç sonunda altı puana ulaştı. Hoffenheim ise şimdilik puansız.

Mats Rots ve Wouter Burger'in ilk 11'de başladığı Hoffenheim, maçın açılış bölümünde oyunun kontrolünü eline aldı. Bu süreçte özellikle Adam Hlozek öne çıktı. Çek golcünün şutu Gregor Kobel'in koruduğu kalenin az farkla üzerinden dışarı gitti.

İsviçreli kaleci, kısa süre sonra Adam Daghim'in uzak köşeye gönderdiği çok iyi vuruşu güçlükle kornere çelmek zorunda kaldı. Kobel, Hlozek'in kafa vuruşunda gösterdiği kedi çevikliğiyle yaptığı refleks kurtarışla da takımını bir kez daha ayakta tuttu.

Hoffenheim'ın daha iyi takım olduğu açıktı ve Christian Ilzer'in ekibi devre bitmeden hemen önce hak ettiği gole ulaştı. Vladimír Coufal topu Leon Avdullahu'ya çıkardı, o da klas bir falsolu vuruşla profesyonel kariyerindeki dördüncü golünü attı: 1-0.

İkinci yarının başlamasından on dakika sonra skor 2-0 oldu. Tim Lemperle, Dortmund savunmacısı Joane Gadou'yu çocuk oyuncağı gibi geçti ve talihsiz Waldemar Anton'un bacağına çarpan şut ağlarla buluştu.

Anton bu gole rağmen moral bozmadı ve kısa süre sonra Dortmund'un farkı bire indiren golünde büyük rol oynadı. Hücuma çıkan savunmacı topu Guirassy'ye çevirdi, o da Oliver Baumann'ı aşırtma bir vuruşla avladı: 2-1.

Dortmund bu golden özgüven kazandı ve kısa süre sonra eski PSV'li Fábio Silva ile eşitliği sağladı. Guirassy'nin savunma arkasına gönderdiği Silva, sol ayağıyla uzak köşeyi buldu: 2-2.

Bitime beş dakika kala Dortmund adına işler daha da çılgın bir hal aldı. Silva, sonradan oyuna giren debutan Ethan Nwaneri'ye pasını verdi, onun vuruşu ise Hoffenheim savunmacısı Hajdari'ye çarpıp ağlara gitti: 2-3.