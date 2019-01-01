Borussia Dortmund, Lucien Favre'ın sözleşmesini uzattı

Sarı siyahlı ekip, teknik direktör Lucien Favre ile yeni bir kontrat imzaladı.

, teknik direktör Lucien Favre yönetiminde 'i şampiyonluk yarışında zorlamış ancak başarıya ulaşamamıştı.

İsviçreli çalıştırıcının performansından oldukça memnun olan Alman ekibinin yönetimi, deneyimli antrenörün sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.

Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki kontratı 2020'de sona erecek olan Favre'ın sözleşmesinine 1 yıl daha eklendiği ifade edildi.