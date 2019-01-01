Borussia Dortmund, Lucien Favre'ın sözleşmesini uzattı
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Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre yönetiminde Bayern Münih'i şampiyonluk yarışında zorlamış ancak başarıya ulaşamamıştı.
İsviçreli çalıştırıcının performansından oldukça memnun olan Alman ekibinin yönetimi, deneyimli antrenörün sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, önceki kontratı 2020'de sona erecek olan Favre'ın sözleşmesinine 1 yıl daha eklendiği ifade edildi.
Borussia Dortmund, teknik direktör Lucien Favre’nin sözleşmesinin 2021 yılına dek uzatıldığını duyurdu.— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) June 18, 2019
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