Yeşil sahadaki rekabetin ötesindeki sportmenlik ruhunu yansıtan bir sahnede, Borussia Dortmund kalecisi Gregor Kobel, iki takımın 2-2 berabere biten karşılaşmasında ağır bir sakatlık geçiren Bayern Münih yıldızı İsmail Es-Seybari'ye bir özür ve geçmiş olsun mesajı iletmeye özen gösterdi.

Bayern Münih bugün pazar günü, 25 yaşındaki Faslı oyuncunun sağ ayak bileği bağlarında yırtık oluştuğunu ve başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı. Böylece oyuncu, kendisini uzun süre sahalardan uzak tutacak sakatlığın iyileşme sürecine başlamış oldu.

28 yaşındaki Kobel, sakatlığının ayrıntıları resmen açıklanmadan önce Es-Seybari'den özür dileyerek dikkat çekici bir sportmenlik ruhu sergiledi ve kendisine acil şifa ile sahalara hızlı bir dönüş diledi.

İsviçreli kaleci bugün pazar günü "Instagram" hesabındaki hikâyeler özelliği üzerinden bir mesaj paylaşarak şunları söyledi: "Yaşananlar için gerçekten çok üzgünüm. Sana her şeyin en iyisini diliyorum, çabuk iyileş İsmail!"

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Es-Seybari, Borussia Dortmund kalecisinin mesajına cevap vermekte gecikmedi; mesajı kendi hesabında yeniden paylaşarak şöyle yazdı: "Teşekkür ederim, bunu gerçekten takdir ediyorum!"

Es-Seybari nasıl sakatlandı?

Sakatlığın ayrıntıları, Bayern Münih ile Borussia Dortmund karşılaşmasının 26. dakikasına uzanıyor. Es-Seybari, kalecinin önünde tehlikeli bir fırsatı kaçırdıktan sonra seken toplardan biri için Kobel ile girdiği mücadele sırasında sağ ayak bileğini şiddetli bir şekilde burktu.

Faslı oyuncu maçı tamamlayamadı ve Bayern Münih doktoru Prof. Dr. Peter Oblacher ile fizyoterapist Stefan Wickert'in yardımıyla sahadan ayrıldı.

Maçın bitiminin ardından Es-Seybari, ciddi bir sakatlık geçirmiş olabileceğine dair endişeler arasında iki koltuk değneğiyle sahadan ayrılırken görüntülendi. Yaklaşık 16 saat sonra yapılan tıbbi tetkikler ise bu endişeleri doğruladı.

Alman "Bild" gazetesine göre Es-Seybari en az üç ay sahalardan uzak kalacak. Bu da bu sene içindeki tüm karşılaşmaların onun için bittiği anlamına geliyor; bu durum, önemli hücum unsurlarından birini kaybedecek olan Bavyera ekibine ağır bir darbe.

Sakatlık kâbusu Bayern'i vuruyor

Bayern Münih'in sıkıntıları Es-Seybari'nin sakatlığıyla sınırlı kalmadı; zira 31 yaşındaki Serge Gnabry da aynı karşılaşmada sol dizinin arka adale bağlarında kas sakatlığı yaşayarak takımın sakatlar listesine en son katılan isim oldu.

"Bild" gazetesi, Alman millî oyuncunun dört ila altı hafta arasında sahalardan uzak kalacağını aktardı. Bu durum, hücum hattını vuran peş peşe gelen sakatlıklar karşısında teknik heyeti büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor.

Bayern Münih'in çilesi, salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı beklenen karşılaşma öncesinde katlanıyor; zira en önemli dört hücum unsurundan yoksun kalacak. Bunlar: sol arka adalede lif yırtığı yaşayan Luis Díaz, sağ arka adalede lif yırtığı bulunan Jamal Musiala ile birlikte Es-Seybari ve Gnabry.

Böylece Bayern Münih, son derece hassas bir zamanlamada etkili dört ismi kaybederek hücum seçenekleri açısından acı bir darbe aldı. Bu sırada Kobel, Es-Seybari'ye yönelik insani bir jestle dikkatleri üzerine çekti ve sportmenlik ruhunun iki ezelî rakip arasındaki rekabet ve çekişmenin sınırlarını aştığını kanıtladı.