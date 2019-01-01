Borussia Dortmund, Jadon Sancho'yu satmıyor

Borussia Dortmund, gösterdiği performansla Avrupa'nın devlerini peşine takan Jadon Sancho'yu takımda tutmak istiyor.

, gösterdiği performansla ilgi odağı halinde gelen Jadon Sancho ile ilgili kararını verdi.

Bild'in haberine göre, Dortmund; , ve 'ın gündemindeki Sancho'yu ara transfer döneminde kadrosunda tutmak istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Premier Lig devi Chelsea'nin 19 yaşındaki Sancho için kulüp rekoru olan 140 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

Bu sezon 24 resmi maçta Dortmund forması giyen Sancho, 12 gol attı ve 11 asist yaptı.