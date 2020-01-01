Borussia Dortmund ikinciliği garantiledi: 0-2

Gol rekoru kırdığı maçta deplasmanda Leipzig'i 2-0 mağlup eden Dortmund, bitime bir hafta kala Bundesliga'yı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

'nın 33. haftası oynanan 9 maçla tamamlandı.

Günün en önemli maçında sezonu ikinci sırada bitirmek isteyen Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip karşılaşmanın 30. dakikasında sağ kanattan Piszczek ile geliştirdiği atakta, Giovanni Reyna'nın şık pasıyla müsait pozisyonda topla buluşan Erling Haaland'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

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Dortmund, maçın duraklama dakikalarında Amadou Haidara'nın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Bu maçta atılan 2 golle birlikte 2019-20 sezonunda Bundesliga'da attığı gol sayısını 84'e yükselten Borussia Dortmund, kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atma rekorunu kırmayı başardı.

Erling Haaland ise bu sezon Salzburg ve Borussia Dortmund formalarıyla çıktığı 39 resmi maçta gol sayısını 43'e yükseltmiş oldu (OptaCan).

Aldığı bu galibiyetle puanını 69'a yükselten Dortmund, Leipzig ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti ve sezonu ikinci sırada bitirmeyi garantiledi. Leipzig ise 63 puanla üçüncü sırada kaldı.

Şampiyonlar Ligi yarışında ipler 'ın elinde

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takımdan Borussia Mönchengladbach, ligden düşmesi daha önceden kesinleşen Paderborn'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Hermann ve Stindl'dan (2) geldi. Ev sahibi ekibin tek golü Sven Michel'den geldi. Paderborn'da 65. dakikada Zingerle, 66. dakikada ise Hünemeier kırmızı kartla oyundan atıldı.

ise konuk olduğu 'e 2-0 mağlup olarak elindeki avantajı kaybetti.

Bu sonuçların ardından Mönchengladbach son haftaya 62 puanla dördüncü sırada girdi. 60 puanda kalan Bayer Leverkusen ise beşinci sıraya geriledi.

Gelecek hafta Mönchengladbach, Hertha Berlin'i; Bayer Leverkusen ise 'ı konuk edecek.

Düsseldorf ve 'in kaderi son hafta belli olacak

Alt sıraları yakından ilgilendiren iki mücadelenin ilkinde , konuk ettiği 'la 1-1 berabere kaldı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcular Kaan Ayhan ile Kenan Karaman 90 dakika sahada kaldı.

Werder Bremen ise konuk olduğu Mainz'a 3-1 mağlup oldu.

Bu sonuçların ardından ligin son haftasına Fortuna Düsseldorf 30 puanla 16. sırada girecek. 28 puanda kalan Werder Bremen ise rakibinin hata yapmasını bekleyecek. Ligi 16. sırada bitirecek takım play-outta mücadele edecek ve ligde kalmak için bir şansı daha olacak.

Ligin son haftasında Fortuna Düsseldorf, Union Berlin'e konuk olacak. Werder Bremen ise kendi evinde Köln ile karşı karşıya gelecek.

Küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Werder Bremen, eğer ligde kalmayı başaramazsa Bundesliga'ya yükseldiği 1981-82 sezonundan bu yana ilk kez Bundesliga'ya veda etmiş olacak.

Günün diğer maçlarında alınan skorlar şu şekilde:

3-1

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Köln 1-1

4-0 Union Berlin

1-4