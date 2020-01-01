Borussia Dortmund evinde yıkıldı: 0-2

Sarı-siyahlı ekip, Bundesliga'nın 32. haftasında konuk ettiği Mainz'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.

'nın 32. haftası bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi.

Günün en dikkat çekici sonucunu deplasmanda 'u 2-0 mağlup eden elde etti.

'in şampiyonluğunu garantilemesinin ardından ikinciliğini korumak isteyen Borussia Dortmund, 33. dakikada Jonathan Burkhardt ve 49. dakikada Danny Latza'nın penaltıdan attığı gollerle engel olamadı.

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Borussia Dortmund haftayı 66 puanla kapatırken, Mainz puanını 34'e yükselterek ligde kalma yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Leipzig'e son dakika şoku

Borussia Dortmund'un takipçisi Leipzig, kendi evinde 'la karşı karşıya geldi.

Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolculardan Kaan Ayhan, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika süre aldı. Kenan Karaman ise 66. dakikada Rouwen Hennings'in yerine oyuna dahil oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 60. dakikasında Kampl ve 63. dakikasında ise Werner, attıkları gollerle Leipzig'i 2-0 öne geçirse de, Düsseldorf 87. dakikada Steven Skrzybski ve 90+2. dakikada Andre Hoffmann'ın golleriyle 1 puanı kurtarmayı başardı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

İkincilik yarışında Dortmund'un puan alamadığı haftada eline geçen fırsatı kullanamayan Leipzig, puanını 63 yaptı. Fortuna Düsseldorf ise puanını 29'a yükseltti.

'nin galibiyet hasreti 14 maça çıktı

Günün ilk maçında , Schalke'yi 2-1 mağlup etti.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ozan Kabak 90 dakika süre alırken, Ahmet Kutucu, 57. dakikada yerini Michael Gregoritsch'e bıraktı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Andre Silva ve 50. dakikada David Abraham kaydetti. Schalke'nin tek golünü 59. dakikada Weston McKennie attı.

Schalke'de forma giyen Türk asıllı genç oyuncu Can Bozdoğan, 78. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Frankfurt puanını 41'e yükseltirken, üst üste 14. maçından da galibiyet çıkartamayan Schalke 39 puanda kaldı.

evinde kazandı, Gladbach'ı geride bıraktı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Bayer Leverkusen, Köln'ü konuk etti.

Ev sahibi ekip 7. dakikada Sven Bender, 39. dakikada Kai Havertz ve 83. dakikada Moussa Diaby'nin attığı gollerle karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Köln'ün tek golü 59. dakikada Sebastiaan Bornauw'dan geldi.

Aldığı bu galibiyetle puanını 60'a yükselten Leverkusen, 'ı geride bırakarak ligin bitimine 2 hafta kala dördüncü sıraya yerleşti. Köln ise 35 puanda kaldı.

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, iddiasını sürdürdü.

Günün bir diğer maçında , Hoffenheim'ı konuk etti.

Konuk ekip 59 ve 62. dakikalarda Munas Dabbur ve 89. dakikada Ihlas Bebou'nun attığı gollerle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Ruben Vargas'ın 69. dakikada attığı gol Augsburg'a puan için yetmedi.

Hoffenheim aldığı bu galibiyetle puanını 46'ya çıkardı ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılma iddiasını sürdürdü. Augsburg ise 35 puanda kaldı.