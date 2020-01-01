Borussia Dortmund, Emre Can'ın bonservisini aldı

Borussia Dortmund, Ocak ayında kiraladığı Türk asıllı Alman oyuncunun bonservisini aldı.

, başarılı orta saha oyuncusu Emre Can'ın bonservisini 25 milyon euro karşılığında aldığını resmen duyurdu.

Alman ekibi, Emre Can'ı Ocak ayında 'tan 25 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre satın alma opsiyonu, bazı şartların sağlanması halinde zorunlu satın alma opsiyonuna dönüşecekti.

Kulüpten yapılan açıklamada Emre Can ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.