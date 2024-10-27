Borussia Dortmund'dan tokat gibi Nuri Şahin cevabı!

Alman ekibi Borussia Dortmund, 36 yaşındaki hocası Nuri Şahin'e destek oldu.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 5-2, ligde Augsburg'a 2-1 yenildi ve bu sezon Bundesliga'daki 3. yenilgisini aldı. Bu yenilgilerin ardından Nuri Şahin topa tutuşmuştu.

Borussia Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl'den eleştirilere tokat gibi cevap:

"Nuri Şahin'e güvenimiz tam. Birlikte ilerliyoruz ve tamamen arkasındayız. Hepimizin sorumluluğu var. Daha iyi bir iş çıkarmalıyız. İyi bir durumda değiliz. Bugün bölünmemize izin vermenin bir anlamı yok. Hepimiz Salı günü kupada bir sonraki tura yükselmek için çalışacağız."

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Nuri Şahin ne yaptı?

Nuri Şahin, Borussia Dortmund'un başında toplamda 12 maça çıkarken bu müsabakalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgiyle 6 puanda bulunuyor. Bundesliga'da 13 puanla 7. sırasında yer alıyor.