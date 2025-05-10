Borussia Dortmund'da Bellingham defteri yeniden açılıyor

Alman ekibi Borussia Dortmund eski yıldızı Jude Bellingham'ın kardeşi Jobe Bellingham'a kancayı taktı.

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Jude Bellingham'ı Real Madrid'e 113 milyon euro'ya sattıktan 2 yıl sonra bu kez İngiliz yıldızın kardeşiyle ilgileniyor.

Sky Almanya'nın haberine göre, Sunderland forması giyen Jobe için Alman ekibinin 25 milyon sterlin'i gözden çıkardığı konuşuluyor. Teknik direktör Niko Kovac ve sportif direktör Lars Ricken'in de dahil olduğu Dortmund yetkililerinin Çarşamba günü İngiltere'de oyuncu için görüşmelerde bulundukları kaydedildi.

2028'e kadar İngiliz ekibi Sunderland ile sözleşmesi bulunan genç futbolcu gelecek sezon Dortmund forması giyebilir.

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19 yaşındaki Jobe Bellingham da tıpkı ağabeyi Jude gibi Birmingham altyapısında yetişti. Jude, Birmingham'dan Dortmund'a transfer olarak kariyerinin en kritik hamlelerinden birine imza atmıştı.

Bundesliga'da yeteneğini ve özelliklerini net bir biçimde sergileyen Bellingham kısa sürede pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri oldu ve Real Madrid'in yolunu tuttu.

Jobe, 2023 yazında henüz 17 yaşındayken yaklaşık 2 milyon euro bonservisle Sunderland'e transfer olmuştu. Oyuncunun potansiyeli de düşünüldüğünde, kısa zaman içinde futbol dünyasında ikinci bir Bellingham etkisi yaşanacak gibi duruyor.