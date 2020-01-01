Borussia Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti

Alman kulübünde şans bulamayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

, Andre Schürrle'nin sözleşmesini karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Alman yıldızla 'nin de yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.

Alman futbolcu kariyerinde , , , , , ve Dortmund formalarını giydi.

Daha fazla takım

57 kez Millî Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.