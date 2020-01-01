Dortmund

Borussia Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini feshetti

Son güncelleme
Yorum()
Andre Schürrle Borussia Dortmund
Getty Images
Alman kulübünde şans bulamayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.

Borussia Dortmund, Andre Schürrle'nin sözleşmesini karşılıklı feshedildiğini duyurdu.

29 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu. Alman yıldızla Fenerbahçe'nin de yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.

Alman futbolcu kariyerinde Mainz, Bayer Leverkusen, Chelsea, Wolfsburg, Fulham, Spartak Moskova ve Dortmund formalarını giydi. 

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    57 kez Almanya Millî Takımı formasını da giyen Schürrle, bu sezon başında kiralandığı Spartak Moskova'da 13 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

    Kapat