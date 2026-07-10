Borussia Dortmund, Ademi’ye yapılan teklife verdiği yanıtla Barcelona’yı şaşırttı

Barcelona, Alman milli futbolcu Karim Ademi ile sözleşme imzalamaya giden yolda ilk engelle karşılaştı; Borussia Dortmund, Katalan kulübünün sunduğu ilk teklifi reddetti. Ancak, oyuncunun “Blaugrana” forması giyme konusundaki açık isteği göz önüne alındığında, tüm işaretler müzakerelerin çıkmaza girmediğini gösteriyor.

Barcelona, 24 yaşındaki Karim Ademi’yi kadrosuna katmayı yaz transfer döneminde özel bir fırsat olarak görüyor. Özellikle de oyuncunun kendisi, Katalan kulübüne katılmayı en büyük önceliği olarak belirlemiş durumda; zira bu, uzun zamandır hayalini kurduğu bir adım.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barcelona, Borussia Dortmund'a 20 milyon euro tutarında resmi bir teklif sunmadan önce, oyuncuyla kişisel şartlar konusunda anlaşmaya vardı; ancak Alman kulübünün yönetimi, teklifin tutarının oyuncunun potansiyelini yansıtmadığını gerekçe göstererek teklifi reddetti.

İlk teklifin reddedilmesine rağmen Borussia Dortmund, Barcelona’ya olumlu bir mesaj gönderdi. Mesajda, müzakere kapısının hâlâ açık olduğu ve kulübün, mali taleplerine uygun bir teklif alması halinde oyuncunun geleceğini görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Dortmund, durumunun kolay olmadığını biliyor; zira Ademi’nin sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda sona eriyor ve tarafların sözleşme uzatımı konusunda bir anlaşmaya yaklaşmaya dair herhangi bir işaret yok. Ayrıca oyuncu Barcelona’ya transfer olmayı tercih ediyor; bu da, bu yaz bir anlaşmaya varılamaması halinde Alman kulübünü bir yıl sonra onu bedelsiz kaybetme riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

Aynı zamanda Dortmund, Almanya’nın en önemli yeteneklerinden biri olarak görülen, fiziksel yetenekleri ve yüksek hızının yanı sıra Almanya milli takımındaki uluslararası tecrübesiyle de öne çıkan oyuncunun teknik ve pazarlama değerinin farkında; bu da kulübü, oyuncunun ayrılmasına izin vermeden önce uygun bir bedel elde etmekte ısrarcı kılıyor.

Barcelona ise ilk teklifinin reddedilmesine sakin bir şekilde yaklaştı; spor yönetimi, forvet hattını güçlendirmek için bir forvet ile sözleşme imzalamaya odaklandığından, bu transferi mevcut transfer döneminde mutlak bir öncelik olarak görmüyor.

Buna rağmen Katalan kulübü, Ademi’yi transfer piyasasında önemli bir fırsat olarak görmeye devam ediyor ve mali talepler kulübün ekonomik durumuna uygun sınırlar içinde kalırsa transfer için çalışmaya devam edecek; ancak transfer bedelinde büyük bir artış olursa müzakerelerden çekilecektir.

Bu durum göz önüne alındığında, özellikle oyuncu ve Borussia Dortmund'un görüşlerini yakınlaştırarak transfer piyasası kapanmadan önce tüm tarafları tatmin edecek bir anlaşmaya varılması halinde, transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor.