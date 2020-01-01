Borussia Dortmund, 44 milyon euro zarar etti

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, 30 Haziran'da biten mali yılda 44 milyon euro zarar ettiğini duyurdu.

Tüm dünyayı etkileyen salgın Avrupa'da futbol kulüplerinin finansal yapılarına da büyük darbe vuruyor.

, 1 Temmuz 2019'da başlayan ve 30 Haziran 2020'de biten mali yılı için 44 milyon euro zarar açıkladı.

Böylece Borussia Dortmund, son 10 yılda ilk defa zarar açıklamış oldu.

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Sarı-siyahlı kulübün konsolide gelirleri aynı dönemde 370 milyon euro seviyesinde kalırken, gelirleri mali yılın son çeyreğinde (nisan-haziran) bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 25 düştü.

Kulüp, bir önceki mali yılda 17,4 milyon avro euro elde etmişti.

Alman kulübün müsabakalardan geliri 44,7 milyon euro'dan 32,5 milyon euro'ya gerilerken, reklam gelirleri 96,8 milyon euro'dan 98 milyon avroya yükseldi.