Borst, Koeman’ın halefi olarak tek bir ismin adının geçmesinden endişe duyuyor

Hugo Borst, Algemeen Dagblad gazetesinde Nigel de Jong’a eleştirel yaklaşıyor. 1974’ten beri Hollanda milli takımını takip eden Borst, KNVB’nin üst düzey futbol direktörünün de Ronald Koeman gibi kısa sürede görevinden ayrılmasını umuyor.

“Koeman maçtan sonra, aynı şeyi tekrar yapma şansı olsaydı yine aynı şekilde yapacağını söyledi. Neyse. Boş verin, zaten ayrılacak,” diyen Borst, milli takım teknik direktörünün çok yakında görevinden ayrılmasından başka bir şey beklemiyor.

“Daha da önemlisi, KNVB’nin üst düzey futbol direktörü Nigel de Jong’a, sergilediği beceriksizlik nedeniyle bir an önce nazikçe teşekkür edilmesidir. Yoksa yakında yine yanlış bir teknik direktör atayacak,” diyor Borst, Oranje’nin eski orta saha oyuncusu hakkında sert bir yargıda bulunuyor.

Borst, De Jong’u neden pek takdir etmediğini hemen açıklıyor. “De Jong, Koeman’ın halefi olarak Peter Bosz’u çoktan alabilirdi, ancak Ocak ayında bu fırsatı değerlendiremedi.” Bundan kısa bir süre sonra Bosz, PSV ile sözleşmesini birkaç sezon daha uzattı.

“Şu anda Arne Slot boşta, Erik ten Hag da FC Twente’den ayrılabilir, ancak korkarım ki Michael Reiziger’i aday gösterecek,” diyor Borst, Oranje’nin durumu hakkındaki değerlendirmesinin sonunda, Genç Oranje’nin teknik direktörünün milli takıma getirilmesinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Koeman, Hollanda Milli Takımı’ndaki geleceği konusunda henüz kararını vermedi. Milli takım teknik direktörü, nihai kararını vermeden önce menajeri Rob Jansen ile görüşecek.

KNVB ile sözleşmesi sona ermek üzere olan teknik direktör, Oranje’nin başında ikinci dönemini geçiriyor. Takımı EURO 2024’te yarı finale taşıyabilen Koeman, bu Dünya Kupası’nda ise son olarak on altıncı finalde elendi.