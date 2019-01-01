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Borsa liginde ocak ayı şampiyonu Galatasaray

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AA
Ocak ayında hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında ocak ayını yüzde  20,16 yükselişle tamamlayan Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi ocak ayında yüzde 9,41 değer kazandı.

Ocak ayında Spor Toto Süper Lig'in başlamasıyla birlikte Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği haricindeki spor şirketleri yatırımcılarına kazandırdı.

4 büyüklerin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi amacıyla borçlarının yapılandırılacağına dair açıklamalar sonrasında Galatasaray, Fenerbahçe Futbol AŞ ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri söz konusu dönemde borsada yükseldi. Ocak ayında  hisseleri yüzde 20,16 artış kaydeden Galatasaray, yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.

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Ligde zirve için mücadele eden Galatasaray, bu başarılı performansını borsaya da yansıttı.

Galatasaray'ı yüzde 12,86 ile Fenerbahçe ve yüzde 2,47 ile Beşiktaş  izledi. Söz konusu dönemde yatırımcısına kaybettiren tek spor şirketi Trabzonspor oldu. Trabzonspor'un hisseleri ocak ayında yatırımcısına yüzde 18,83 kaybettirdi.

En fazla piyasa değeri Galatasaray'ın

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Galatasaray sahip. Galatasaray ocak ayını 804 milyon 600 bin lira piyasa değeriyle tamamladı.

Galatasaray'ı 773 milyon 33 bin 800 lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 398 milyon 400 bin lira piyasa değeriyle Beşiktaş ve 125 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi.

 

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