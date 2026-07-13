Boro, Fransa’ya meydan okuyor: Final için mücadele edeceğiz… Yamal ile aramızdaki uyumun sırrı da bu

İspanya Milli Takımı’nın sağ bek oyuncusu Pedro Boro, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Bu belirleyici maça çıkmayı büyük bir heyecanla beklediğini de belirtti.

İspanyol Marca gazetesine göre, İspanyol savunma oyuncusu, Fransızlar ile oynanacak beklenen maçtan birkaç saat önce Dallas'taki Cotton Bowl Stadyumu'nda konuştu ve şunları söyledi: "Her zamankinden daha hazır hissediyorum, hadi gidip bunu başaralım."

Boro, Fransa ile karşılaşma konusundaki tecrübesinden bahsederek şunları söyledi: “Buraya daha fazla tecrübeyle geldiğimi söyleyebilirim. Bir yıl içinde yaklaşık 50 maç daha oynuyorsunuz ve bu rekabet size farklı bir deneyim ve hazırlık kazandırıyor. Bu yüzden tamamen hazır hissediyorum.”

İspanyol oyuncu, maçların yoğunluğundan dolayı fiziksel yorgunluk hissetmediğini belirterek şunları söyledi: “Hayır, kişisel olarak çok yorgun hissetmiyorum. Açıkçası bunu dışarıdan sizler daha fazla fark ediyorsunuz. Günlük hayatımızda bir yerden bir yere seyahat ediyoruz ve kat ettiğimiz kilometre sayısına dikkat etmiyoruz. Neyse ki bu maç için iyi bir şekilde toparlanabildik ve yarınki maça son derece odaklanmış durumdayız.”

Boro, teknik direktörü Luis de la Fuente hakkında da şunları söyledi: “O, soyunma odasında son derece önemli bir kişi, özellikle de bizi tanımlayan ‘aile’ kelimesini somutlaştırıyor. İlk dakikadan itibaren bana her zaman güven veren biri ve maçlarda oynasan da oynamasan da sana kendini önemli hissettiriyor. Aslında bu, onun insan olarak kişiliğini çok iyi yansıtıyor.”

Saha içinde teknik dengenin nasıl sağlanacağına ilişkin olarak Boro şunları söyledi: “Bu maçın koşullarına bağlı. Her senaryo, belirli yönlere diğerlerinden daha fazla odaklanmanızı gerektirir. Bazen daha fazla, bazen de daha az hücum etmeniz gerekir. Belçika ile oynadığımız son maçta ileriye çıkma fırsatı buldum; Lamine Yamal’ı geçerek ilk golün geldiği pozisyon da buydu. Diğer zamanlarda ise Doku’yu marke etmek için daha geride kalmam gerekiyordu. Her şey esasen maçın gerektirdiklerine bağlı.”

Boro, Güney Afrika Dünya Kupası yarı final maçını hatırlayarak şöyle konuştu: “Elbette o maçı izledim, ama çok küçüktüm. Hatırladığım tek şey, daha önce de söylediğim gibi, finalde kazandığımızda kasabamdaki İspanya Meydanı’nda duş alıyordum. Çok küçük bir çocuk olduğum için başka pek bir anım yok. Yarın Dünya Kupası yarı finalinde oynama fırsatı, eğer forma giyme şansı bulursam, gerçekleşen bir başka rüya olacak. Hadi gidip bunun için mücadele edelim.”

Maçı kazanma konusunda daha şanslı bir aday olup olmadığı sorusuna ise Boro şöyle yanıt verdi: “Hayır, bence bu tür maçlarda hiçbir tarafın üstünlüğü yoktur. Karşımızda iki büyük milli takım var ve yarınki maç hem çok güzel hem de son derece zorlu geçecek. Umarım her şey yolunda gider.”

Boro, Fransa ile olan yoğun rekabete de değinerek şunları söyledi: “Bu karşılaşma her zaman özeldir ve Dünya Kupası yarı finalinde oynandığında daha da büyük önem kazanır. Bu aşamada karşılaştığınız rakip, turnuvada büyük bir performans sergilediği için her zaman güçlü olacaktır. Elbette Fransa’ya karşı oynamak bize yarın için ek bir motivasyon sağlıyor. Onların bu turnuvanın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz ve devam etmeye hazır olacağız.”

Boro, Dünya Kupası atmosferinde olmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek şunları söyledi: “Son derece mutluyum. Daha önce de belirttiğim gibi, 40 gün önce evimde eşim ve çocuklarımla kutlama yapıyordum, bugün aklımdan pek çok şey geçiyor. Dışarıda Liao ya da diğerleri hakkında söylenenler sadece övgü niteliğinde, ancak ben sadece takıma yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyorum. Bu açıdan çok mutluyum ve ailemin benimle gurur duyduğunu biliyorum.”

Boro, savunmadaki güven ve sağlamlığın sırrını şöyle açıkladı: “Sır, hepimizin birleşmiş olmasında yatıyor; bu, uzun süredir birlikte çalışmamızın bir sonucu. Birçok maça çıktık ve birbirimizi mükemmel bir şekilde tanımaya başladık. Her maça sanki bir finalmiş gibi çıkıyoruz; zihniyetimiz bu ve bunu sürdürmeliyiz.”

Boro, sözlerini Lamine Yamal ile kurduğu mükemmel ortaklıktan bahsederek tamamladı: “Maçın gerekliliklerine göre hareket ediyoruz. Sana da söylediğim gibi, Belçika maçında daha fazla ilerlemem gereken anlar olduğu gibi, pozisyonumu korumam gereken anlar da vardı. Sahada onunla basitçe konuşarak her an neye ihtiyacı olduğunu öğreniyorum. Konuşarak insanlar birbirini anlar, ve gerçek şu ki, onu her geçen gün daha iyi anlıyorum ve bu, takım için çok olumlu bir şey.”