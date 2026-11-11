Borges, Feyenoord'un kazandığı hazırlık maçında kendini gösterdi

Feyenoord, çarşamba günü seyirciye kapalı oynanan hazırlık maçında FC Utrecht'i 3-2 mağlup etti. Gonçalo Borges, bir gol ve bir asistle Rotterdam temsilcisinin galibiyetinde başrol oynadı.

Borges henüz üçüncü dakikada golü buldu. Kanat oyuncusu, makas hareketiyle rakibini geçtikten sonra topu üst köşeye gönderdi. Borges ve Reiss Nelson daha sonra farkı ikiye çıkarma fırsatları yakaladı ancak bunları değerlendiremedi.

Utrecht mücadeleyi bırakmadı ve kaleci Liam Bossin'i sert bir şutla geçen Davy van den Berg'in golüyle eşitliği sağladı. Borges devre arasından hemen önce topu üstten auta gönderince iki takım soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti.

Feyenoord, ikinci yarının başlamasından on dakika sonra yeniden öne geçti. Maç boyunca etkili olan Borges'in ortasında Pieter van Maarschalkerwaard golü attı. Van Maarschalkerwaard, birkaç dakika sonra Theodoros Delianidis'in skoru 3-1'e getiren golünde asist yaptı.

Utrecht pes etmedi ve Dani de Wit'in golüyle farkı 3-2'ye indirdi. Gol 87. dakikada geldiği için Utrecht'in beraberliği yakalamaya fazla zamanı kalmamıştı. Feyenoord üstünlüğünü koruyarak hazırlık maçından dar bir galibiyetle ayrıldı.

Van Bronckhorst, hazırlık maçını çeşitli oyuncuları sahada görmek için kullandı. Nelson ve Shaqueel van Persie birer devre forma giydi. Thijs Kraaijeveld, Tobias van den Elshout ve Mats Deijl de süre aldı.

Feyenoord, millî maç arası nedeniyle bu hafta sonu sahaya çıkmayacak. Vriendenloterij Eredivisie, 21 Kasım'da yeniden başlayacak. O gün şehirdeki rakibi Excelsior, De Kuip'e konuk olacak.

Feyenoord'un ilk 11'i: Bossin (46' Kastenmeier); Mahamud (75' Agboluaje), Schens (75' Pieterse), Kraaijeveld, Deijl; Van den Elshout, Van Maarschalkerwaard (75' Rueck), Van Persie (46' Kessels); Borges (81' Onunta), Delianidis (81' El Boujjoufi), Nelson (46' Verdonk)

FC Utrecht'in ilk 11'i: Gadellaa (46. Eppink); Horemans, Offerhaus, Blake (79. De Wit), Van Duijn (76. Omorowa), Medić, Kloosterboer (46. Ghaddari), Van den Berg, Agougil (76. Dundas), Amrabat (63. Stepanov), Kooy (46. Van Overeem).