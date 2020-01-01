Bordeaux, Güven Yalçın için teklif yükseltti

Ligue 1 ekibi Bordeaux'nun Beşiktaş'tan 21 yaşındaki forvet Güven Yalçın için 3 milyon euro'yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

Fransız ekiplerinin gündeminde olan Güven Yalçın, maçında attığı golle takımına galibiyeti getirirken peşinde olan ve 'nun da iştahını kabarttı.

Sabah'ın haberine göre Bordeaux bu futbolcu için 2.5 milyon euro teklifle Beşiktaş'ın kapısını çalsa da, Siyah Beyazlılar 4.5 milyon euro'dan aşağıya inmemişti.

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Bordeaux'nun teklifini 3 milyon euro'ya yükselttiği ve kulüpler arasında görüşmelerin devam ettiği iddia edildi. Beşiktaş'ın da 4 milyon euro'ya ikna olabileceği konuşuluyor.

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Kara Kartal, Güven Yalçın'ı 2018 yazında 'den 150 bin euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Beşiktaş'taki iki sezonunda 25'i ilk 11'de olmak üzere toplamda 49 maça çıkan Güven, rakip ağları 11 kez sarsma başarısı gösterip bu performansıyla A Milli Takım'a kadar yükseldi.