Hilal'in Faslı kalecisi Yassine Bounou, Teavun karşısında forma giyip giymeyeceğine dair ortaya çıkan tartışmalara son noktayı koydu. Kulüp, Roshn Pro Ligi'nde iki takım arasında oynanacak beklenen karşılaşma için kalecisinin hazır olduğunu açıkladı.

Hilal, yarın cumartesi günü Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakaları kapsamında Teavun ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçta kulüp, geçen hafta Neom karşısında aldığı sürpriz yenilginin ardından dengesini hızlıca yeniden bulmayı amaçlıyor.

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Bounou'nun Teavun karşısında forma giymesi konusunda şüpheler oluşmuştu. Zira Faslı kaleci, Neom maçı öncesindeki ısınma sırasında bir sakatlık yaşamış ve Hilal'in iki golle mağlup olduğu karşılaşmada forma giyememişti.

Ancak Hilal, az önce Bounou'nun takımla birlikte antrenmanlara normal şekilde katıldığını açıkladı. Böylece Faslı kalecinin hazır olduğuna dair net bir mesaj vererek, kalecinin Teavun karşısında da yer alamayacağı yönündeki söylentilere son verdi.

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Hilal, Neom maçında Mohammed Al-Owais'e güvenmek zorunda kalmıştı. O karşılaşmada, özellikle ikinci golü yerken bazı savunma ve kalecilik sorunları ortaya çıkmış, Al-Owais atağa gereken şekilde müdahale edememişti.

Bounou'nun dönüşü, Neom şokunun ardından Teavun karşısında güçlü bir tepki arayan Hilal için son derece önemli bir zamanda geliyor. Kulüp, asıl kalecisinin ilk on birdeki yerini yeniden almasını ve takımın Roshn Ligi'nin yedinci hafta müsabakalarını olumlu bir sonuçla tamamlamasına yardımcı olmasını umuyor.