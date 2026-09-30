İspanyol basını MARCA'nın haberine göre Cristiano Ronaldo, derhal Portekiz'den ayrıldı. Gazeteye göre bu kararın doğrudan nedeni Jorge Jesus'un son basın toplantısı oldu.

Ronaldo ile Jesus birkaç gündür sorun yaşıyor. Yıldız futbolcu, Norveç karşısında alınan 2-1'lik galibiyette doksan dakika boyunca yedek kulübesinde oturmak zorunda kaldı ve buna gözle görülür şekilde öfkelendi. Ayrıca deplasmana gelen taraftarlara teşekkür etmemeyi de tercih etti.

Ronaldo daha sonra milli takımla birlikte, sıradaki Uluslar Ligi maçının oynanacağı Danimarka'ya geçti. Ancak Ronaldo artık o maçta forma giymeyecek.





Çarşamba akşamı özel jetiyle Madrid'e gitti. Mevcut Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü ve Al Nassr'daki eski hocası Jorge Jesus'un (orada Suudi Arabistan ligini kazandı) CR7 ile bir sorun olmadığını söylemesinden kısa süre sonra, çarşamba akşamı basın toplantısının ardından durum birkaç dakika içinde tırmandı.

Jesus, “Antrenmana çıkmayı reddetmedi. Ronaldo'yla ilgili hiçbir şey yok” sözleriyle başladı. MARCA'ya göre ardından kullandığı ifadeler, 41 yaşındaki santrforun ayrılışının muhtemel nedeni.

“İstediğim sözü verebilirim. Teknik direktör benim. Ronaldo'ya oynamayacağını söyledim. Seni kulübeye çekerim. Eğer sana 30 dakika ihtiyacım olursa oynarsın; olmazsa oynamazsın. Hiçbir oyuncu fikrimi değiştiremez. Ne o, ne de futbol dünyasındaki herhangi biri. Hiçbir başkan. Asla, kesinlikle hiç kimse.”

MARCA'ya göre Ronaldo'nun milli takım kariyeri bu şekilde trajik bir biçimde sona eriyor gibi görünüyor. Portekiz formasıyla toplam 234 maça çıktı.