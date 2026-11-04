Birkaç hafta önce ortaya çıkan PSG'nin kendisiyle ilgilendiği iddiası sorulduğunda orta saha oyuncusu RTL ve Sky'a şunları söyledi: "Böyle büyük bir kulüpte bir gün oynayabilmek elbette büyük bir hayal. Sanırım hepimiz Paris'in ne kadar büyük bir kulüp olduğunu biliyoruz. Real, Barça ve Arsenal ile birlikte dünyanın en iyi kulüplerinden biri. Böyle bir kulüpte oynayabilmek için yalnızca ben değil, birçok futbolcu çalışıyor."

Maza, "Şampiyonlar Ligi'ni mutlaka bir gün kazanmak istiyorum. Bu elbette hedeflerimden biri. Hayalim de bir gün dünyanın en iyileri arasında yer almak ve Ballon d'Or'u kazanmak. Bunun için çalışıyorum" diye ekledi. Maza, Florian Wirtz ile kıyaslanmaktan ise gurur duyuyor. "Bunu daha çok olumlu görüyorum. Elbette. Çoğu kişinin söylediği gibi Flo Wirtz'e benzeyen yönlerimin olması güzel. Flo gibi dünya çapında bir oyuncu için 'Onda Flo'dan bir şeyler var' denmesi tabii ki hoş bir şey."

Ballon d'Or töreninde en iyi genç oyuncuya verilen Kopa Kupası için Lionel Messi'nin kendisine oy veren tek kişi olması da Maza'yı motive ediyor. Ödülü ise üst üste üçüncü kez Barcelona'dan Lamine Yamal kazandı. Maza, "Lionel Messi tarafından seçilmek benim için büyük bir onur. Bence bu çok özel bir şey. Messi'nin 'Tamam, bu oyuncuda bir şeyler var' demesi insana ayrıca büyük motivasyon veriyor" dedi.

Maza, buna rağmen bu sezon Bayer Leverkusen ile büyük başarılara ulaşmak istediğini vurguladı. "Bu yıl kesinlikle kupalar kazanmak istiyorum: Avrupa Ligi'ni ve Almanya Kupası'nı. Bundesliga üzerinden Şampiyonlar Ligi'ne yüzde 100 katılma hakkı elde etmek istiyoruz" dedi ve ekledi: "Bence harika bir takımımız ve harika bir teknik direktörümüz var. Herkes elinden geleni yaparsa bunu başarabiliriz."

İbrahim Maza, Avrupa'nın en büyük yetenekleri arasında

20 yaşındaki oyuncu, kuşkusuz Avrupa'nın en büyük yeteneklerinden biri ve henüz başlarında olduğumuz sezonda neler yapabileceğini birkaç kez gösterdi. Maza, 12 resmî maçta dört gol atıp toplam yedi gole katkı sağladı. Ancak bu, Carles Martinez yönetimindeki Bayer Leverkusen'in bir harika oynayıp bir hayal kırıklığı yaşattığı gerçeğini değiştirmiyor.

Sekiz hafta sonunda 13 puanla altıncı sırada yer alan Bayer Leverkusen, son olarak kriz yaşayan Stuttgart'a 4-2 gibi ağır bir skorla yenildi. Avrupa Ligi'nde ise üç maçtan dokuz puan çıkararak kusursuz bir performans sergiledi. Perşembe günü rakibi Olympique Marseille olacak. Takımının inişli çıkışlı performansı hakkında konuşan Maza, "Neyin eksik olduğunu söylemek zor. Rakipler birbirinden çok farklıydı. Bence bu daha çok bizimle ilgili bir mesele. Belki de üç net galibiyetten sonra fazla rahatladık ve 'Tamam, dördüncü galibiyet de şimdi çok kolay gelecek' diye düşündük. Ama sonuçta bu futbol. Her maçı kazanamazsınız" dedi.

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İbrahim Maza'nın serbest kalma maddesi var mı ve sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

2025'te, iddialara göre 12 milyon euro karşılığında Hertha BSC'den Leverkusen'e transfer olan Maza'nın sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Edinilen bilgilere göre sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmuyor. Dolayısıyla olası bir transferin maliyeti yüksek olacaktır.

Sky'a göre PSG, Maza'yı transfer etmek için kış transfer döneminde somut adımlar atabilir. Paris-Saint-Germain, dizinden ağır şekilde sakatlanan Khvicha Kvaratskhelia'nın yerine bir oyuncu arıyor. 1. FC Köln'den Said El Mala'nın da Fransız başkentindeki kulüp için aday olduğu belirtiliyor.