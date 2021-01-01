Boluspor, Haris Hajdarevic'i transfer etti

Boluspor, Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic'i kadrosuna kattı.

TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç , Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic 'i transfer etti.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Haris Hajdarevic, sezonun ilk yarısında Zeljeznicar formasıyla biri UEFA elemelerinde olmak üzere 18 maça çıktı. Genç oyuncu ülkesinin U-21 takımında da forma giyiyor.

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Boluspor, sezonun ilk yarısını topladığı 19 puanla 13. sırada tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak.