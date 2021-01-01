Boluspor, Haris Hajdarevic'i transfer etti
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AA
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor , Bosna Hersekli futbolcu Haris Hajdarevic 'i transfer etti.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Haris Hajdarevic, sezonun ilk yarısında Zeljeznicar formasıyla biri UEFA Avrupa Ligi elemelerinde olmak üzere 18 maça çıktı. Genç oyuncu ülkesinin U-21 takımında da forma giyiyor.
Boluspor, sezonun ilk yarısını topladığı 19 puanla 13. sırada tamamlamıştı. Karadeniz ekibi, ikinci yarının ilk maçında Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Kulübümüz, Haris Hajdarevic ile iki buçuk yıllık sözleşme imzaladı.— Beypiliç Boluspor (@Boluspor) January 14, 2021
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