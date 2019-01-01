Bolton Wanderers'da oyuncular maça çıkmıyor

Bolton Wanderers oyuncuları alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Brentford karşılaşmasına çıkmayacaklarını açıkladı.

Mart ayındaki maaşlarını alamadıklarını belirten İngiltere Championship Lig takımlarından Bolton Wanderers’ın oyuncuları, paraları ödenene kadar maçlara çıkmayacaklarını belirtti.

Bu kararın ardından bugün oynanması planlanan Bolton Wanderers-Brentford karşılaşması ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere Futbol Lig Kurulu olayla ilgili yaptığı açıklamada “Cumartesi günü oynanması gereken bir maçın bu sebeple ertelenmesi utanç verici bir durum. Bolton Wanderers kulübü disiplin komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki maçların oynanıp oynanmayacağına dair kararı, yapılacak toplantı sonrası vereceğiz. Bolton Wanderers bu durumdan dolayı özür dilemeli” ifadelerini kullandı.

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Bolton Wanderers oyuncuları ise bu kararı kolay almadıklarını ve tüm taraftarlardan özür dilediklerini belirtmişti.

Profesyonel Oyuncular Birliği (PFA) ise Bolton Wanderers’ın sezon başından beri mali sıkıntılarla boğuştuğunu, PFA olarak bu sorunu çözmeye çalıştıklarını ve geçtiğimiz Aralık ayınca kulübe kredi yardımında bulunduklarını açıkladı.

19 Nisan tarihinde Aston Villa’ya kaybedilen 2-0’lık maçında ardından ligden düşmesi kesinleşen Bolton Wanderers, önümüzdeki sezon İngiltere 1.Lig’de mücadele edecek.