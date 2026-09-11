Bunu, Borussia Dortmund'un uzun yıllar genel müdürlüğünü yapan ve bugün kulüp başkanı olan isim, Sky'daki 'Meine Geschichte' programında açıkladı (yayın: Cuma, 23.15). 2025 yılına değinen Watzke, "İşlerin geldiği noktada, bana karşı da bir veya iki entrikanın yürütülmüş olması, benim için zor bir yıldı, yani 20 yılın en zoru" dedi.

Bunun neden böyle olduğu sorulduğunda Watzke, "Çünkü bazı insanlar benim başkan olmamı engellemek istiyordu! (...) Ve bunun BVB'de, 20 yılın ardından yaşanması, beni gerçekten etkiledi! Bu yüzden gerçekten zordu. (...) Ben hiçbir zaman bir diktatör olmadım" ifadelerini kullandı.

Bunun arka planında geçen yılın yaz sonlarında Borussia Dortmund'da yaşanan güç mücadelesi yer alıyor. Watzke, Ekim 2025'te uzun yıllardır sürdürdüğü genel müdürlük görevinden çekilmek istiyordu ve dört hafta sonra yapılacak seçimde başkanlık için en güçlü aday olarak görülüyordu. Ancak şaşırtıcı şekilde, önceki anlaşmalara aykırı olarak geçici patron Reinhold Lunow (73) da aday olmak istediğini açıkladı. Bunun ardından kısa ama oldukça sert bir çamur atma savaşı yaşandı. Lunow sonunda geri çekildi.

Ancak Watzke, kendi açıklamasına göre tüm bu yaşananlardan o kadar etkilenmişti ki 25 Kasım'daki genel kurulda yapılacak seçimden kısa süre önce her şeyi bırakmayı düşündü. "Aslında içimde her şey, 'Bırakın kendi bokunuzu kendiniz halledin!' demek için kaynıyordu. (...) Ama ben böyle yetiştirilmedim. Az önce söylediğim şeye benzer şeyler, kulis ile sahne arasında yürürken aklımdan geçti."

Ancak sonunda kürsüye giden yolda, aday olma yönündeki inanç ağır bastı. Watzke, "Öfke düzeyi, attığım her metrede yerini sorumluluk duygusuna bıraktı" dedi.

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Hans-Joachim Watzke BVB'de ne zamandan beri çalışıyordu?

Sonunda oyların yüzde 59'unu alarak seçildi. Bu, beklenmedik derecede kötü bir sonuçtu ve daha sonra kabul ettiği üzere kendi beklentilerinin de altında kaldı.

Watzke, 2005'ten 2025'e kadar Siyah-Sarılılar'da genel müdür olarak görev yaptı. Kulübü ağır bir ekonomik krizden çıkardı ve ardından kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birine belirleyici şekilde damga vurdu. Watzke, ayrıca DFB'nin lig başkanı ve DFB'nin birinci başkan yardımcısıdır.