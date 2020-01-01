Bogdan Stancu en az 6 hafta yok
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Gençlerbirliği forması giyen 32 yaşındaki Rumen futbolcu Bogdan Stancu sakatlık geçirdi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Stancu'nun 27 Şubat Perşembe günü yapılan antrenmanda sağ dizine aldığı darbe aldığı belirtildi. Sonrasında MR'ı çekilen tecrübeli futbolcunun sağ diz iç yan bağında ikinci dereceden yırtık, arka çapraz bağında yırtık ve kemik iliği ödemi tespit edildiği ifade edildi.
Yapılan incelemeler sonucunda Stancu'nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği bildirildi.
Stancu, Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray deplasmanında forma giyemeyecek.