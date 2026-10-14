Maça skor 1-3'ken giren Alman oyuncu, hem taraftarların hem de televizyon yorumcularının eleştirilerinin hedefi oldu. Pas hataları yapan Sane, tepkili taraftarlar tarafından ıslıklandı. Galatasaray, konuk ekibin oyuna hâkim olduğu ilk yarıda Katalanlar karşısında sürpriz biçimde öne geçmişti. Türk ekibinin 2-0'lık golü iptal edildi. Ardından Barça maçı çevirerek farklı bir galibiyet aldı.

Maçın ardından Sane'ye yönelik ıslıklar sorulan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Oyuna ancak skor 1-3 olduktan sonra girdi. Takımın dağıldığı dönemdi. Performansını değerlendirmek için bu maç ölçüt alınmamalı" yanıtını verdi.

Ancak Cimbom taraftarları, Sane'nin önceki sezondaki ve bu sezonki performansından da çoğunlukla memnun değildi. Kanat oyuncusu, bu sezon çıktığı sekiz resmî maçın ardından hâlâ ilk gol katkısını bekliyor. Memnuniyetsizliğin başlıca nedeni de muhtemelen Sane'nin maçı bir kez daha Galatasaray lehine çevirememesi değil, buydu.

Eski futbolcu Sinan Engin televizyonda, "Leroy Sane utanmalı! Yunus Akgün oynuyor, Sane kulübede oturuyor. Almanya'dan gelen dünya çapında bir oyuncu kulübede, bu nasıl olur?" diye sordu. Hücum oyuncusuna yönelik ıslıkları anlayabildiğini belirten Engin, "Evinde başka bir takıma yenilirsen taraftarlar sert tepki verir" diye ekledi.

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Leroy Sane'ye Galatasaray'da hangi eleştiriler yöneltiliyor?

Eski millî futbolcu Tümer Metin ise Alman oyuncuyu isteksiz olmakla ve yeterince çaba göstermemekle suçladı: "Sane'nin takım arkadaşı olsaydım soyunma odasında boğazına sarılır ve 'Bize gerçekten yardım etmek istiyor musun? Ben koşmaktan bitkin düştüm!' diye sorardım" dedi.

Galatasaray böylece Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı: Okan Buruk'un takımı, Barcelona karşısındaki 4-1'lik yenilgiden önce lig aşamasının ilk haftasında Lizbon'da Sporting'e de 3-1 mağlup olmuştu.