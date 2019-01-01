Bodrum'da Futgolf festivali

Türkiye Klasmanı'na puan veren üçüncü turnuva "Bodrum Open Cup", 28 Nisan Pazar günü düzenlendi.

Futbol Gençlik ve Spor Derneği'nin Klasmanı'na puan veren üçüncü turnuvası "Bodrum Open Cup" 28 Nisan Pazar günü keyifli bir ödül töreniyle sona erdi.

Son ana kadar kürsü mücadelesinin devam ettiği "FGSD Bodrum Open Cup", büyük bir heyecana sahne oldu. Sürpriz isimlerin başarılı skorları rekabeti üst seviyeye taşırken, dört oyuncu "Hole in One" (Tek vuruşta isabet) yapma başarısı gösterdi. Toplam 30 oyuncunun katılım gösterdiği turnuva, Bodrumlu spor severler tarafından da büyük ilgiyle izlendi.

Birinciliği Furkan Nebioğlu, ikinciliği Faruk Pazarcı, üçüncülüğü Orhan Ülker'in elde ettiği turnuvada, Braun ve Mugo'nun sponsorluğunda Anneler Günü'ne özel hediyeler dağıtıldı. En başarılı üç toplam skorun yanı sıra, tek vuruşta isabet bulan Özcan Cezan ve en uzun vuruşu yapan Volkan Okandar da ödüllendirildiler.

Türkiye Klasmanı'na puan veren bir sonraki turnuva 16 Haziran 2019'da Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleşecek. 12 delik üzerinden oynanacak turnuva bir gün sürecek ve kazananına 50 puan kazandıracak.