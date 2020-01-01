Boca Juniors'tan mucize şampiyonluk

Arjantin Süper Lig'in son haftasında Gimnasia'yı 1-0 mağlup eden Boca, River Plate'in puan kaybetmesiyle birlikte 34. şampiyonluğuna ulaştı.

Süper Lig'de şampiyon belli oldu.

Sezonun 23. ve son haftasına Boca Juniors'ın 1 puan önünde giren River Plate, Atletico Tucuman deplasmanına çıktı. Boca Juniors ise kendi evinde Diego Armando Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia La Plata'yı konuk etti.

Boca Juniors, 72. dakikada Carlos Tevez'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. River Plate ise konuk olduğu Atletico Tucuman ile 1-1 berabere kaldı.

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Bu sonuçların ardından sezonu 48 puanla tamamlayan Boca Juniors, 47 puanlı River Plate'in önüne geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Boca Juniors, şampiyonluk sayısını 34'e yükseltirken, ezeli rakibi River Plate'in 36 şampiyonluğuna çok yaklaştı.