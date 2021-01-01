Boca Juniors Zeballos'u satacak mı?

Boca Juniors forması giyen 18 yaşındaki Exequiel Zeballos için Avrupa'nın dev kulüpleri şimdiden sıraya girdi

Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors'un dünya futboluna sunmaya hazırlandığı yeni isim Exequiel Zeballos... Üstün top sürme yeteneğine sahip olan 18 yaşındaki kanat oyuncusu için Real Madrid, Barcelona ve Manchester City devrede...

Özel bir yetenek olarak gösterilen Zeballos'u bazı kesimler Brezilyalı yıldız Neymar ile karşılaştıyor.

11 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Zeballos henüz 11 yaşındayken eyaletler arası bir turnuvada futbol oynarken, Boca Juniors'un yetenek avcısı Diego Mazzilli tarafından fark edildi. Bundan üç yıl sonra Zeballos kalıcı olarak Buenos Aires'in yolunu tuttu. 15 yaşındayken 15 Yaş Altı Şampiyonası için Arjantin Milli Takımı'na çağrıldı. Turnuvada 5 gol atarak en golcü isim oldu.

Bu tarihten sonra oyuncuya olan ilgi arttı ve 2018 yılında Boca ile profesyonel sözleşme imzaladı. 16 yaşında böyle bir kontrat imzalayan en genç isim oldu. Bir yıl sonra A Takım ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Her iki ayağını da kullanabilen Zeballos, güçlü driplinleriyle dikkat çekiyor. Kasım ayında Maradona'nın yaşamını yitirmesinden sonra sahneye çıkması ise başka bir önemli noktaydı.

DE ROSSI'DEN ZEBALLASO YORUMU

Futbol kariyerinde Roma'dan başka takımda forma giymeyen Daniele De Rossi futbolu Boca Juniors'ta bırakmıştı. Zeballos hakkında yorum yapan De Rossi onun için; "Zeballos bambaşka bir seviyede" değerlendirmesi yaptı.