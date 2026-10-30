Boca Juniors-River Plate Superclásico maçı öncesi: Bilmeniz gereken her şey

Boca Juniors-River Plate Superclásico maçı öncesi

Boca Juniors, Arjantin futbolunun en ikonik karşılaşmasında Liga Profesional kapsamında River Plate'i ağırlıyor. Rodolfo Arruabarrena'nın takımı, Leonardo Ponzio'nun ekibini La Bombonera'da konuk edecek. Maç 1 Kasım Pazar günü EST ile 15.00'te, GMT ile 19.00'da başlayacak.

Boca ve River, Superclásico öncesinde formda

Boca, Independiente karşısında aldığı 1-0'lık galibiyet de dahil olmak üzere son dört resmî maçının üçünü kazandı ve Clausura A Grubu'ndaki liderliğini korudu. Copa Sudamericana'da da Vasco Da Gama'yı 3-1 mağlup etti. River da son beş maçının dördünü kazanarak iyi bir form yakaladı. Bu galibiyetler arasında Belgrano karşısındaki 3-0'lık sonuç da var. Boca forveti Miguel Merentiel bu sezon 10 gol atarken River forveti Angel Correa, son iki maçında bir gol ve bir asist kaydetti.

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Boca ile River arasındaki maçların bilançosu

İki takım arasındaki rekabet son sezonlarda başa baş geçti; son beş karşılaşmaları birden fazla Liga Profesional sezonuna yayıldı. Nisan 2026'da Boca'yı ağırladığı son maçı River 1-0 kazandı. Boca ise bir önceki kasım ayında evinde 2-0 galip gelmişti.

Hararetli bir atmosfer bekleniyor

Eski Boca ve Manchester United orta saha oyuncusu Ander Herrera, River karşısında evlerinde aldıkları 2-0'lık galibiyette yaşadığı atmosferi futbol hayatında deneyimlediği en iyi atmosfer olarak nitelendirmişti. Superclásico'nun bu son buluşmasında da ikonik La Bombonera'da hararetli bir mücadele bekleniyor.

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