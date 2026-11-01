Boca Juniors, ezeli rakibi River Plate ile oynadığı Süper Clásico zirvesini kazanarak rakibini tek golle mağlup etti. Pazar akşamı "La Bombonera" stadında oynanan ve Arjantin Clausura şampiyonasının sondan bir önceki haftasına damga vuran bu karşılaşmada alınan değerli galibiyet, Boca'yı müsabakaların bitimine bir hafta kala yıllık puan sıralamasının zirvesine geri taşıdı.

Boca Juniors bu galibiyeti, maçın tek golünü atan Lautaro Di Lollo'ya borçlu. Di Lollo, kendi taraftarının önünde oynanan ve büyük gerginliğe sahne olan bu karşılaşmada takımına son derece önemli 3 puanı kazandırdı. Maç, River Plate'in 9 kişi kalmasıyla sona erdi; Lucas Martínez Quarta dokuzuncu dakikada, ardından Gonzalo Montiel 79. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyet Boca'nın yıllık puan sıralamasındaki puanını 60'a yükseltti ve takımın bir puan farkla zirveyi yeniden ele geçirmesini sağladı. İkinci sırada yer alan Rosario Central ise cuma günü Sarmiento'yu 2-1 mağlup etmişti. Böylece tüm gözler, birincinin kimliğini belirleyecek olan son haftaya çevrildi; Boca, müsabakaları zirvede tamamlamak amacıyla Defensa y Justicia ile karşılaşacak.

Bu sonuç Boca Juniors açısından iki kat önem taşıyor; zira takım, Sudamericana Kupası finaline çıkmayı zaten garantilemiş durumda. Boca, 21 Kasım'da Barranquilla'da Atlético Mineiro ile karşılaşacak. Ayrıca 14 Kasım'da Banfield ile oynayacağı Arjantin Kupası yarı finaline de hazırlanıyor.

Arjantin ekibi aynı zamanda Libertadores Kupası'nın gelecek sezonundaki yerini de garantiledi ve sezonun kritik aşamasında birden fazla cephede mücadeleyi sürdürüyor.

Buna karşılık River Plate'in hesapları, derbi mağlubiyetinin ardından daha da karmaşık hale geldi. İkinci gruptaki puanı 23'te donan takım, sezonunu kurtarması için son şansı olan Clausura şampiyonasının bir sonraki aşamasına yükselmeyi garantilemek adına son haftada Aldosivi karşısında olumlu bir sonuç almak zorunda.