Boateng ve Henry'nin 'çorap' sohbeti

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, Instagram canlı yayınında Thierry Henry'ye kendisine nasıl ilham kaynağı olduğunu anlattı.

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boteng, Instagram canlı yayınında Thierry Henry ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Boateng, Fransız efsanesinin kendisi üzerinde büyük bir etkisi olduğunu dile getirdi. Boateng'in burada bahsettiği etki ise futbolla ilgili değil; daha çok çoraplarla ilgiliydi:

"Ailem için, büyük ve küçük kardeşlerim için ve arkadaşlarım için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu bilemezsin. Sen futbola bir şey kattın. Belki farkındasın, belki değilsin, bilmiyorum: Diz üstü çoraplar. Bu tarihi ve efsanevi bir şeydi."

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Bu cümleleri duyan Thierry Henry şaşkınlığını gizleyemedi ve uzun çoraplar giymesinin İngiltere'de nasıl karşılandığını şöyle aktardı:

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"İngiltere'ye geldiğimde çoraplarımı dizimin üstüne çekiyorum diye benimle çok dalga geçerlerdi. Bana balerin diyorlardı. 'Şuna bak, dans edecek sanki' derlerdi. İngiltere soğuk olduğu için eldiven takardım ama üzerimde kısa kollu forma olurdu. Daha gol atmaya da başlamamıştım, İngiltere'ye yeni gelmiştim. 'Bu adam ne yapıyor böyle?' diyorlardı. Ben de inat ederdim, 'Çoraplarımı hep böyle giyerim. Siz böyle düşünüyorsunuz diye değiştirecek değilim' derdim. Öyle de devam ettim."

Bunun üzerine Boateng, çorap konusundaki övgülerini yineledi: "Sen bu şekilde futbolda tarih yazdın. Benim oğlum 6 yaşında, diğer oğlum 12 yaşına girecek. Onlar da çoraplarını aynı şekilde giyiyor çünkü benden böyle görüyorlar. Ama bunu ilk sen yaptın."

Fakat Henry de bunu bir başkasından gördüğünü ve uzun çorapları ilk olarak Sonny Anderson'ın giydiğini belirtti. İkilinin eğlenceli sohbeti, Boateng'in transfer şakası ile son buldu: "Montreal'de 10 numara ihtiyacın olusa beni ara."