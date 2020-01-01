Boateng, Goretzka'yı yumrukladı!

Bayern Münih antrenmanında yaşanan gerginlikte Jerome Boateng, Leon Goretzka'ya yumruk attı.

devi 'te takım içi kavga çıktığı gündeme geldi.

Bild'in haberine göre takımın 31 yaşındaki savunma oyuncusu Jerome Boateng ve 24 yaşındaki orta sahası Leon Goretzka arasında tartışma çıktı. Goretzka'nın antrenman esnasında Boateng'e sert bir müdahale uyguladığı, Boateng'in ise Goretzka'ya yumrukla karşılık verdiği belirtildi.

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Kulüpten konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken antrenmandan çekilen fotoğraflar basında büyük yankı uyandırdı.

Goretzka, daha öncesinde Thomas Müller ile de bir tartışma yaşamıştı.

Olayın duyulmasının ardından hem Goretzka hem de Boateng, sosyal medya hesapları üzerinden birbirleri ile omuz omuza oldukları fotoğrafları paylaştı. Goretzka, "Futbol duygudur. Herkes sakin olsun, biz bir aileyiz" mesajına yer verirken Boateng ise şunu yazdı: "Aramızda sorun yok, sakin olabilirsiniz!"