Boateng, Messi yerine Ibrahimovic'i seçti

Barcelona forması giyen Kevin Prince Boateng, beraber oynadığı en iyi futbolcunun Zlatan Ibrahimovic olduğunu söyledi.

Ocak ayında herkesi şaşırtan bir transferle kiralık olarak 'nın yolunu tutan Kevin Prince Boateng, Barcelona TV'nin "Bugüne kadar birlikte oynadığın en iyi futbolcu kimdi?" sorusuna da şaşırtan bir yanıt verdi.

Ganalı futbolcu, Barcelona tarihinin en golcü oyuncusu 5 Ballon d'Or sahibi 'yi pas geçerek, en iyi futbolcunun Zlatan Ibrahimovic olduğunu söyledi.

Boateng ile Ibrahimovic, ekibi AC 'da birlikte top koşturmuş ve 2011 yılında şampiyonluk yaşamışlardı.

Öte yandan Boateng, Barcelona'daki imza töreninde Messi'nin 'sadece bu dünyanın değil her dünyanın' en iyi futbolcusu olduğunu söylemişti.

Messi bu sezon Barcelona formasıyla 39 kez ağları havalandırırken, devre arasında 'dan kiralanan Boateng ise 3 maçta forma şansı buldu.

Ligde en yakın rakibinin 10 puan önünde şampiyonluğa koşan Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde de ile yarı final mücadelesi verecek.