Blind, Ajax’a dönüşüne kimlerin yeşil ışık yaktığını açıkladı

Daley Blind, Ajax’a geri dönüşünden son derece mutlu. Geçtiğimiz haftalarda başka seçenekler de vardı, ancak 36 yaşındaki savunma oyuncusu, Johan Cruijff ArenA’da üçüncü bir dönem geçirme umudunu hiç kaybetmemişti.

“Görüşmeler son zamanlarda zaten devam ediyordu. Biraz da doğru anı, yani yapbozun parçalarının yerine oturmasını beklemek gerekiyordu,” diye açıkladı Blind, Çarşamba günü Ajax’taki ilk antrenmanının ardından Voetbal International’a verdiği röportajda.

“Seçeneklerini açık tutarsın ve ilgilenen birkaç kulüp vardı, ancak bunlar mutlaka gitmeyi çok istediğim kulüpler değildi,” diyen Blind, yeni bir kulüp arayışında eleştirel bir tavır sergiledi. “Menajerime ve aileme şöyle demiştim: Ajax gelirse ve hâlâ bir imkân varsa, bunun işe yarayıp yaramayacağına bakmak isterim.”

“Kapı giderek daha da açılıyordu, bu yüzden bunu yapmak en büyük arzumdu. O zaman menajerime şöyle dedim: ‘Bu seçenek hâlâ geçerliyse, başka yerlere bakmana gerek yok’,” diye konuştu geri dönen sol bek.

“En çok bunu istiyordum. O noktadan sonra genellikle sabırlı olup beklemek gerekir. Görüşmeler o kadar olumluydu ki, teknik direktör Jordi Cruijff kararı verdi,” diye açıkladı Amsterdam’da bir sezonluk sözleşme imzalayan Blind.

Blind, Ajax’ta yeniden her gün Míchel ile birlikte çalışıyor. İspanyol teknik direktör, son üç sezonda LaLiga’dan küme düşen Girona’da bu tecrübeli oyuncunun antrenörüydü.

“Bu durum şüphesiz etkili oldu, çünkü birbirimizi iyi tanıyoruz. Onun oyun stilinde çok önemli bir rol oynayabilirim ve son yıllarda bu teknik direktörün takımında bu kadar çok forma giymemin bir sebebi var,” diye sözlerini tamamlıyor Blind.