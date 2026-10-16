Blatter, Infantino'nun itirafıyla alay etti: Papa sevinmeli

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) eski başkanı İsviçreli Sepp Blatter, selefi Gianni Infantino'nun dün perşembe Zürih'te FIFA Konseyi üyeleri önünde yaptığı konuşmayı alaya aldı.

Infantino, Dünya Kupası'nı özel sektör yatırımcılarına açma projesinin ortaya çıkmasından bu yana süregelen eleştiri fırtınası ortasında yaptığı konuşmada özür diledi.

FIFA'nın mevcut başkanı, her ulusal federasyona 25 milyon dolar değerinde bir mali paket vaat etmeden önce şöyle konuştu: "Bu projenin yönetiminde ve iletişiminde yapılan hatalar için özür dilediğimizi söylemek isterim; bunun pek çok sonucu oldu."

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Infantino'nun konuşması futbolun bazı tarafları tarafından şiddetle eleştirildi ve FIFA Konseyi içinde de oy birliği sağlayamadı.

Bu konuda, 1998 ile 2015 yılları arasında FIFA'nın başkanlığını yapan Blatter, "X" platformundaki hesabından şunları yazdı: "Gianni Infantino, en büyük! Zürih'te inanılmaz bir performans: İyi bir Katolik gibi görünen Infantino, günahlarını itiraf ediyor, ardından 25 milyon vaat ediyor. İtiraf, bağışlanma ve günahlardan arınma, hepsi tek bir görünümde! Papa sevinmeli."

Blatter sözlerini şöyle tamamladı: "Ancak futbolda, kilisede olduğu gibi, güvenilirlik satın alınamaz."



