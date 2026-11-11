Blatter, Infantino'nun akıl hastanesine yatırılmasını istedi: "O bir diktatör"

Yıllardır görülen en sert saldırıda, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Sepp Blatter, halefi Gianni Infantino'ya ateş püskürdü. Infantino'yu "diktatör" olarak nitelendiren Blatter, onun bir akıl hastanesine yatırılmasını talep etti. Dünya futbolunun koridorlarını sarsan bu açıklamalar, eski başkanlık mücadelesini yeniden gündeme taşıdı.

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90 yaşındaki Blatter'in saldırısı, bugün çarşamba günü yayımlanan Alman "Der Spiegel" dergisine verdiği uzun bir röportajda geldi. Blatter, bu röportajda Infantino'nun FIFA yönetiminde eleştirmediği hiçbir şey bırakmadı; ABD Başkanı Donald Trump'a verilen barış ödülünden Dünya Kupası'nın ticari haklarının satılması planlarına, hatta örgütü içeriden yönetme biçimine kadar her konuya değindi.

Fransız "France 24" kanalının aktardığı röportaj sırasında Blatter sert bir dille şöyle konuştu: "FIFA acı çekiyor, şu anda kendini körleşmeye bırakmış biri tarafından yönetiliyor."

"Utanç verici" barış ödülü

Blatter, Infantino'nun FIFA bünyesinde bir barış ödülü oluşturup bunu, ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nın başlamasından kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump'a verme kararını sert bir şekilde eleştirdi.

Blatter ödülü "utanç verici" olarak nitelendirdi ve şu soruyu sordu: "Neden böyle bir şey yapıyor? Infantino, kısa bir süre sonra İran'a savaş ilan eden birine barış ödülü mü veriyor? Bu delilik."

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Ayrıca bu tür kararların FIFA'nın imajına zarar verdiğini ve örgütü sportif rolünden uzaklaştırarak siyasi çatışmaların merkezine yerleştirdiğini sözlerine ekledi.

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"Yasaların üstünde bir diktatör"

Blatter'in saldırısı bununla da sınırlı kalmadı; Infantino'yu "diktatör" olarak niteledi ve onun FIFA'yı demir yumrukla yönettiğini vurguladı.

Şöyle dedi: "O bir diktatör. FIFA'daki yetkililer bana, asansöre kimsenin kendisiyle birlikte binmesine izin vermediğini söylüyor. O, yasaların üstünde."

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Blatter ayrıca, Infantino'nun yeniden seçilmesi için ulusal futbol federasyonlarından destek toplamasının kolay olduğunu, çünkü onlara para diliyle hitap ettiğini belirtti ve onlara şöyle dediğini aktardı: "Bana oy verirseniz, daha önce alacağınızdan çok daha fazla para alacaksınız."

Dünya Kupası'nı satma planları

Blatter ayrıca, Infantino'nun Dünya Kupası sonrası için turnuvanın ticari haklarının bir kısmını gelecekte satma planlarını da eleştirdi; bu planlar öfkeli tepkilerin ardından iptal edilmişti.

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Şöyle dedi: "Infantino artık sınır tanımıyor. Bu işten hiçbir şey anlamıyor."

En dikkat çekici açıklamasında ise şunları ekledi: "Bence belki de Infantino'nun bir gün bir psikiyatri kliniğine yatırılması gerekir."

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Kırmızı kart krizi

Blatter ayrıca, FIFA'nın, Trump'ın bu yaz Dünya Kupası'ndaki kritik bir maçtan önce araya girmesinin ardından, ABD Milli Takımı'nın forveti Folarin Balogun'a verilen kırmızı kartı askıya alma kararını da eleştirdi.

Şöyle dedi: "Kırmızı kart, yapılabilecek en kötü şey bu. Yasalar yorumlanabilir, ama oyunun kuralları herkese uygulanmalıdır ve bunlar yorumlanamaz."

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FIFA'nın Blatter'e yanıtı

"France 24"e göre, AFP ajansı yorum için FIFA ile iletişime geçtiğinde, örgüt daha önce Der Spiegel dergisine verdiği ve Blatter'in açıklamalarını çürüttüğü yanıta işaret etti.

FIFA, Infantino'nun uygunsuz davrandığı iddialarını reddederek, onun "seyahatleri aracılığıyla başkanlık görevlerini yerine getirdiğini" belirtti ve şunları ekledi: "Folarin Balogun'a kırmızı kart verilmesinin ardından uygulanan ceza, FIFA'ya bağlı bağımsız yargı organları tarafından kaldırıldı."

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FIFA açıklamasında alaycı bir dille şöyle dedi: "Sayın Infantino FIFA'daki asansörü gerçekten kullanıyor, ama bunu başka insanların da bulunduğu bir ortamda yapıyor."

Infantino'nun yerini kim alacak?

Blatter 2015 yılında yolsuzluk suçlamaları ortasında FIFA başkanlığından istifa etmiş ve iki davada beraat etmiş olmasına rağmen, FIFA Etik Komitesi kendisine her türlü futbol faaliyetini yasakladı. Buna rağmen, örgütün başkanlığını yaptığı dönemden "pişmanlık duymadığını" vurguladı.

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Japon yetkili Kozo Tashima, Infantino'nun yeniden seçilme girişimine karşı aday olma niyetini açıklamıştı, ancak Blatter, FIFA başkanlığında Infantino'nun yerine Uluslararası Atletizm Federasyonu başkanı Sebastian Coe'yu aday gösterdi.

Eski FIFA başkanı şöyle dedi: "Önemli olan kimin aday olduğu değil, önemli olan mevcut başkanın seçilmemesi. Coe ayrıca FIFA Etik Komitesi'nin başkanlığını da yaptı, güçlü bir kişilik. Başkanın futbolun beşiği İngiltere'den olması güzel olurdu."

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Blatter, Infantino ile 2016 yılının başlarından bu yana konuşmadığını belirtti; bu, iki adam arasındaki kopukluğun derinliğine bir işaretti ve bu kopukluğun yakın zamanda sona ermeyeceği görülüyor.