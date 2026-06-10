Blatter, FIFA'ya ateş püskürdü: Dünya Kupası Amerika'da oynanmamalı

Uluslararası Futbol Federasyonu'nun (FIFA) eski başkanı Joseph Blatter, 2026 Dünya Kupası'nın başlamasından birkaç gün önce ABD'ye girişine izin verilmeyen ve ülkesine geri gönderilen Somalili hakem Ömer Artan krizini gerekçe göstererek, halefi Gianni Infantino'ya sert çıkıştı.

Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığı açıklamalarda Blatter, yaşananların "inanılmaz ve çılgınca" olduğunu belirterek, FIFA'nın uluslararası bir hakemin girişini reddeden bir ülkede turnuvanın düzenlenmesine izin vermesinin, ev sahipliğinin temel ilkelerinden birinin ihlali olduğunu söyledi.

Blatter, "Bir ülkeye Dünya Kupası'nı düzenleme onuru verildiğinde, iki vazgeçilmez kural vardır: güvenlik ve tüm FIFA yetkililerine vize verilmesi. Hakemden daha resmi bir şey yoktur. Eğer bir ülke bir hakemin girişini reddederse, bu ciddi bir sorundur ve turnuva o ülkede düzenlenmemelidir" diye ekledi.

Olay, uluslararası hakem Ömer Artan'ın, ABD'nin Meksika ve Kanada ile ortaklaşa ev sahipliği yaptığı turnuvaya katılan hakem ekibinin bir parçası olarak Florida eyaletindeki Miami Havalimanı'na vardığında yaşandı. Ancak ABD göçmenlik yetkilileri, onu kendi topraklarında "kabul edilemez" buldu ve derhal Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geri gönderdi.

1998 ile 2015 yılları arasında FIFA başkanlığını yürüten Blatter, sorumluluğun öncelikle FIFA'ya ait olduğunu vurguladı ve mevcut yönetimi bu ilkeyi terk etmekle suçlayarak şöyle devam etti: "Şampiyonayı şimdi durdurmak mümkün değil, ancak bu durum utanç verici... FIFA, ev sahibi ülkenin saygı göstermediği bir ilkeyi terk etti."

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FIFA ise sorumluluğu reddetti ve kısa bir açıklamada "ev sahibi ülkelerin göçmenlik işlemlerine müdahil olmadığını" belirtti.

Blatter bununla yetinmedi, Infantino'ya doğrudan eleştiri yönelterek, ABD yönetimi karşısında daha güçlü bir tavır sergilemesini istedi ve şöyle dedi: "Mevcut başkan, Beyaz Saray'daki yakın arkadaşından daha güçlü olduğunu göstermeli... Siyasetin sizi kontrol etmesine izin vermeye başladığınızda, bu kötü bir durumdur ve diğer federasyonlar da protesto etmelidir."

Sert açıklamalarına rağmen Blatter morali iyi görünüyordu ve şakayla karışık şöyle dedi: "Artık hareket kabiliyetimin tamamına sahip değilim, ama hala biraz aklım var... İyiyim, mutluyum, futbol sahası büyüklüğünde bir televizyonum var ve Dünya Kupası'nı izleyeceğim, çünkü futbol benim hayatım."

90 yaşındaki Blatter, sözlerini şöyle bitirdi: "Olanlardan her zaman memnun değilim, ama artık hiçbir şeyi değiştirebilecek gücüm yok."