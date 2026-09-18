İspanya Futbol Federasyonu, yarın cumartesi günü Ramón Sánchez Pizjuán Stadı'nda Sevilla ile Barcelona arasında oynanacak merakla beklenen zirveyi yönetme görevini, Blaugrana'nın tarihinde en çok tartışma yaratan hakem olan Valensiyalı Juan Martínez Munuera'ya verdi.

Hakem Kurulu, La Liga'nın yedinci hafta atamalarını resmen açıkladı. Buna göre karşılaşmayı Munuera yönetecek, video yardımcı hakem VAR sorumluluğunu ise Raúl Martín González üstlenecek.

Bu atama, geçen sezon Barcelona karşısında Munuera'nın başrolünde olduğu tartışmalı kararlarla dolu bir sicili yeniden gündeme getiriyor.

Tartışmalarla dolu bir geçmiş

Katalan "Sport" gazetesine göre, Valensiyalı hakem, geçen şubat ayında Atlético Madrid ile Barcelona arasındaki Kral Kupası yarı final ilk maçını yöneten kişinin ta kendisi. O maçta, Arjantinli Giuliano Simeone'un Alejandro Baldé'ye yaptığı sert müdahaleye rağmen kırmızı kart göstermemesi geniş tartışmalara yol açmıştı; hakem yalnızca sarı kartla yetinmiş, video hakemi Pablo González Fuertes de kendisini uyarmak için müdahale etmemişti. Bu karar teknik direktör Hansi Flick'in tepkisini çekmiş ve kulübü resmi şikâyette bulunmayı düşünmeye itmişti.

Aynı gece Munuera, yarı otomatik ofsayt sistemindeki bir arıza nedeniyle yaklaşık 7 dakika süren bir incelemenin ardından genç savunmacı Pau Cubarsí'nin golünü ofsayt gerekçesiyle iptal etmişti; Hakem Kurulu daha sonra bunu kabul ederek çizgileri elle çizmek zorunda kaldıklarını doğrulamıştı.

O maç, Wanda Metropolitano'da Barcelona'nın 4-0 mağlubiyetiyle sona ermiş, ardından rövanşta 3-0 kazanmış, Munuera ise rövanşta VAR hakemi olarak görev almıştı.

Meşhur "Elhamdülillah" olayı

Munuera'nın Barcelona ile ilgili sicilindeki belki de en meşhur olay, mayıs 2025'teki El Clásico'ya dayanıyor. O maçta VAR odasındayken, uzatma dakikalarında Fermín López'in golü el teması gerekçesiyle iptal edilmişti.

İnceleme sırasında ses kayıtları, video odasının içinden "Elhamdülillah" ifadesini yakalamıştı ve gazete, bu sesin, ihlali baş hakem Alejandro Hernández Hernández'e bildiren Munuera'nın kendisine ait olduğunu doğruladı.

Hakem Kurulu ve İspanya Federasyonu, ifadeyi "gol sayılmadan önce ihlalin fark edilmesinden duyulan bir rahatlama" olarak yorumladı, ancak olay Katalan çevrelerinde geniş tartışmalara yol açtı.

Blaugrana ile uzun bir geçmiş

Munuera, 2013 yılından bu yana Barcelona maçlarının başlıca hakemlerinden biri olarak kabul ediliyor ve Blaugrana'nın 30'dan fazla maçını yönetti. Bunların arasında iki final de yer alıyor: Barcelona'nın Athletic Bilbao'yu 4-0 yendiği 2021 Kral Kupası finali ve Real Madrid'e 4-1 kaybettiği 2024 İspanya Süper Kupası finali.

Yalnızca 2025-2026 sezonunda Barcelona'nın üç maçını yönetti: Athletic Bilbao karşısında 3-0'lık galibiyet, kupada Atlético Madrid karşısında 4-0'lık mağlubiyet ve 15 Mart 2026'da Sevilla karşısında 5-2'lik galibiyet; bu, cumartesi günkü rakibiyle son karşılaşması oldu.

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Pizjuán maçı, Martínez Munuera'nın 2026-2027 sezonunda Hansi Flick'in takımıyla yöneteceği ilk maç olacak; tartışmalı bir iz bırakmadan geçmeyen bir hakem için yeni bir sınav niteliğinde.