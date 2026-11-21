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Bayern Münih, Michael Olise'nin zaman zaman tartışma yaratan davranışlarından hiç rahatsız değil.

Bayern Münih'in yıllık genel kurulunda Başkan Herbert Hainer, konuşmasında Michael Olise'ye seslendi.

Hainer kürsüden, "Sevgili Michael, bir insan olarak sana buradan şunu söylemek istiyorum: Bizim için mikrofonun önünde değil, ayağında topla fark yaratan biri çok daha değerli" dedi. Salondaki üyeler bu sözleri coşkulu alkışlarla karşıladı. 72 yaşındaki başkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Çünkü taraftarlar sahici isimler ve özel karakterler görmek istiyor. Sana da geçmiş olsun. Kimsenin seni değiştirmesine izin verme! Olduğun gibi kal!"

Olise, geçmişte televizyon röportajlarında az konuşmasıyla defalarca dikkat çekmişti . "Mr. Nonchalant" imajı da tartışmalı bulunuyor. Almanya'nın rekor şampiyonunun ağustos ayındaki takım gününde sergilediği tavır da soru işaretleri yaratmıştı . Olise, bir etkinlikte takım arkadaşları Jonas Urbig ve Lennart Karl'ı yaklaşık 30 saniye sonra geride bırakmıştı.

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Hainer, Olise'nin davranışlarının kulüp içinde sorun oluşturmadığını bir kez daha açıkça belirtti. Yıldız oyuncunun olası ayrılığına ilişkin süregelen spekülasyonlara da değindi: "Michael'ın, hakkında konuşurken övgü sözcüklerinin yetersiz kalacağı bir sonraki aday (Ballon d'Or için; editörün notu) olacağından eminim. Michael hakkındaki tüm söylentilere rağmen çok rahatız. 2029'a kadar sözleşmesi var."

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Özellikle geride kalan yaz transfer döneminde, Real Madrid'in Olise'yi transfer etmeye çalıştığına dair söylentiler sık sık gündeme gelmişti . Başkan Florentino Perez'in başkanlık seçimleri sırasında taraftarlara Cristiano Ronaldo transferi gibi büyük bir transfer vadetmesinin ardından çeşitli medya kuruluşları, kastedilen ismin Bayern'in 24 yaşındaki oyuncusu olduğunu bildirmişti.

Ayrıca L'Equipe kısa süre önce, Olise'nin millî takımdan arkadaşları Kylian Mbappe ve Ibrahima Konate'nin, rekor şampiyonun bu sıra dışı oyuncusunu Real Madrid'e gitmeye ikna etmek için adeta "işlediğini" bildirdi.

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Ancak Bayern'in, Haziran 2029 sonuna kadar geçerli sözleşmenin uzatılmasına yönelik görüşmeler başarısız olmadıkça oyuncuyu satmayı düşünmediği anlaşılıyor. Bu görüşmeler için henüz kesin bir tarih belirlenmedi. Hainer, birkaç gün önce t-online'a yaptığı açıklamada, o zamana kadar konuşulan 250, hatta 300 milyon avroluk rakamların da kendisini pek ilgilendirmediğini söylemişti : "Bu konuda, yönetim kurulu başkanıyken sık sık 'Biz satan değil, alan bir kulübüz' diyen Karl-Heinz Rummenigge'den alıntı yapmayı severim."

Hainer'e göre Bayern'de bu anlayış yıllar içinde hiç değişmedi. "Her şeye yalnızca mali açıdan bakmamak gerekir. Oyuncunun oyun tarzı, kişiliği, karakter özellikleri ve insani yönüyle bize uyup uymadığına da bakmak gerekir." Son olarak bir kez daha açıkça şunu vurguladı: "Michael burada kendini iyi hissediyor ve Bayern Münih'te sahip olduklarının farkında."

Getty Images

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Michael Olise'nin sakatlığında son durum ne?

Geçen sezonki üstün performansının (22 gol, 31 asist) ardından Olise, bu sezon da şu ana kadar çok iyi bir form sergiledi. Tüm kulvarlarda oynadığı 16 maçta 12 gol ve yedi asiste ulaştı.

Olise, cuma günü Köln ile 1-1 biten maçta ise gol veya asist katkısı yapamadı ve devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı . Bayern'in maç sonrası yaptığı açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncunun ön ayağında ezilme var. Hainer'in yıllık genel kurulda söylediği üzere, Olise'nin yakında dönmesi umuluyor. Köln ile oynanan beraberlik maçında sindezmoz bağında yırtık oluşan Harry Kane ise ameliyat edildi .