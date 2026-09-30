Çünkü Sport Bild'e göre o, hücum yıldızının bir kez daha geri dönüşü konusunda veto koydu. Buna göre Book, Sancho'yu yoğun şekilde mercek altına aldı, ancak sonunda net bir karara vardı: "Bu bize yardımcı olamaz! Konu kapandı."

Özellikle Giannis Konstantelias'ın ağır diz sakatlığının ardından, Bundesliga açılışında HSV'ye karşı ön çapraz bağlarını koparan oyuncunun ardından, Sancho dosyası bir kez daha yeni bir ivme kazandı. Ancak BVB, artık sözleşmesi bulunmayan 26 yaşındaki oyuncuyu geri getirmek yerine FC Arsenal'den üst düzey yetenek Ethan Nwaneri'yi kiraladı.

Sportif işlerden sorumlu yönetici Lars Ricken'ın da ikinci bir Sancho dönüşüne içeride şüpheyle yaklaştığı, buna karşın Başkan Hans-Joachim Watzke'nin eski gözdesi için kurum içinde yoğun lobi yaptığı öne sürüldü.

BVB yeni transfer kuralı getiriyor: Mutlak fikir birliği şart

Ancak Book yönetiminde ve Sebastian Kehl döneminde yaşanan bazı anlaşmazlıkların ardından, bu yazdan itibaren BVB'de yeni bir transfer kuralı uygulanıyor. Çünkü artık BVB yönetiminde teknik direktör, sportif direktör ve sportif işlerden sorumlu yönetici arasında çoğunluk ilkesi değil, mutlak fikir birliği geçerli.

Bunu Ruhr Nachrichten ağustos ortasında bildirdi. Bu da şu anlama geliyor: BVB'de bir oyuncu için transfer piyasasında ancak yönetici üçlüsünden hiçbirinin çekincesi yoksa harekete geçiliyor. Böylece Sancho'nun dönüşü de nihayetinde Book'un vetosuna takıldı; İngiliz oyuncu hâlâ kulüpsüz.

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BVB, transfer fiyaskosu Yan Couto'dan ders çıkarıyor

Büyük transferlerdeki bu yeni temel şart, son yılların belki de en maliyetli yanlış anlaşılmalarından birinin de sonucu. Çünkü Joane Gadou, Konstantinos Karetsas, Joey Veerman ve Giannis Konstantelias'tan farklı olarak, 2024 yılında Yan Couto konusunda mutlak bir fikir birliği yoktu. O dönem başantrenör olan Nuri Sahin, daha önce etkileyici performans sergileyen Ian Maatsen'in karşı kanattaki profiline benzer bir oyuncuyu Brezilyalı isimle takımına kazandırmak isterken, özellikle Ricken'ın bu transfere dair büyük şüpheler dile getirdiği belirtildi.

Dönemin sportif direktörü Sebastian Kehl ise buna rağmen Sahin'in isteğini yerine getirmek için adım attı. Sonuç biliniyor: BVB, Manchester City ile oldukça akıl almaz bir kiralama anlaşması yaptı; bu anlaşma kapsamında satın alma zorunluluğu yalnızca birkaç maçın ardından 25 milyon euro olarak devreye girdi. Siyah-Sarılılar daha önce de beş milyon euro tutarında bir kiralama bedeli ödemişti.

Couto, bu korkunç meblağı performansıyla hiçbir zaman haklı çıkaramadı. İlk sezonunda büyük uyum sorunları yaşadı, çoğu zaman kötü oynadı ve aslında Dortmund oyununda bir faktör değildi. İkinci sezonunda ise yeni teknik direktör Niko Kovac'ın sistemi üçlü savunmaya çevirmesi ve Couto'yu sağ kanat beki olarak kullanmasıyla işler biraz daha iyiye gitti.

Ancak rakibi Julian Ryerson olağanüstü bir sezon geçirdiği için (42 maçta 18 asist), Couto performansını artırmasına rağmen sadece 27 resmi maçta forma giydi ve buna rağmen iki gol ile üç asist üretti.

İki hayal kırıklığı yaratan yılın ardından Couto ile BVB, ortak hikâyelerini şimdilik sonlandırdı. 24 yaşındaki oyuncu, üç milyon euro bedelle kiralık olarak Como'ya transfer oldu.