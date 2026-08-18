Siyah-Sarılılar'ın salı sabahı resmen duyurduğu üzere, 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Dortmund'da 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzaladı. 25 numaralı formayı giyecek.

"Joey, özellikleriyle bize çok büyük katkı sağlayacak bir oyuncu. Bu yaz transfer çalışmalarımızda bilinçli olarak odağımızı orta sahanın merkezine yönelttik, çünkü Pascal Groß ve Salih Özcan ile yılbaşından bu yana burada iki oyuncuyla yollarımızı ayırdık - Emre Can'ı da takıma dönüşünün ardından stoperde düşünüyoruz" açıklamasını Sportif İşlerden Sorumlu Yönetici Lars Ricken yaptı.

Sportif direktör Ole Book ise Veerman'ın "çok fazla yaratıcılık, teknik ve oyun görüşü" getirdiğini vurguladı - bunların hepsi BVB'ye son derece yakışan özellikler. "PSV Eindhoven'da ve Hollanda Milli Takımı'nda, en üst seviyede istikrarlı şekilde iyi performanslar ortaya koyabileceğini gösterdi."

BVB, Joey Veerman için ne kadar bonservis ödeyecek?

Gelen bilgilere göre Dortmund, Hollandalı oyuncunun PSV'deki aslında 2028'e kadar devam eden sözleşmesindeki çıkış maddesini devreye sokuyor. 27 yaşındaki oyuncunun hizmetleri karşılığında Eindhoven'a 22 milyon euro ödenecek.

Veerman, 2005 yılında altı yaşındayken FC Volendam'a katıldı ve Haziran 2016'da ikinci lig ekibi adına profesyonel debutunu yaptı; burada 81 maçta forma giyip 12 gol attı. 2019'dan 2021'e kadar Eredivisie kulübü SC Heerenveen'de oynadı (81 maç, 18 gol), ardından Ocak 2022'de PSV Eindhoven'a transfer oldu. Orta saha oyuncusu, Hollanda'nın önde gelen kulübüyle üç kez lig şampiyonluğu yaşadı (2024, 2025, 2026), iki kez kupa kazandı (2022, 2023) ve üç kez de Süper Kupa sevinci yaşadı (2022, 2023, 2025). PSV formasıyla toplamda 198 maça çıktı ve 31 gol attı.

Veerman, Hollanda Milli Takımı'nda şu ana kadar 16 kez forma giydi ve bir gol kaydetti. ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası için eski Bondcoach Ronald Koeman tarafından kadroya alınmadı.