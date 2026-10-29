Bitmeyen tartışma: Ancelotti, Brezilya kadrosuna Raphinha ve Vinicius'u çağırdı

Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, önümüzdeki kasım ayındaki milli ara döneminde oynanacak iki hazırlık maçı için kadrosunu açıkladı. Bu maçlar, yaklaşan karşılaşmalara yönelik hazırlık programının tamamlanması amacı taşıyor; ancak tercihler birden fazla soru işareti barındırıyor. Özellikle millî takımla yaşadığı son fiziksel sorununa rağmen Raphinha'nın kadroya çağrılması ve performans düşüşüne ve İspanya Ligi'ndeki cezasına rağmen Vinicius Junior'ın dâhil edilmesi dikkat çekti.

Kadroda, millî takımın kan değişimi politikasının sürdürülmesi çerçevesinde bazı yeni isimler yer aldı. Bunların başında Cruzeiro oyuncusu Jonathan Jesus, Corinthians oyuncusu André Luiz, Shakhtar Donetsk oyuncuları Marlon Gomes ve Alisson Santana ile Manchester City oyuncusu Allan geliyor.

Raphinha, Ancelotti ile Barcelona krizini yeniden gündeme taşıyor

Raphinha'nın kadroya çağrılması, tartışmalı noktaların başında geliyor. Barcelonalı kanat oyuncusu, geçtiğimiz milli ara döneminde, eylül ayında Brezilya ile Avustralya karşısında forma giyerken kas yaralanması yaşamıştı.

Raphinha, Brezilya'nın 4-2 kazandığı maçta sağ uyluğunda ağrı hissetmiş ve devre arasında sahayı terk etmişti. Ardından yapılan tetkikler, uyluğun arka bölümünde kas ödemi olduğunu ortaya koymuş, oyuncu tedavisini Barcelona'da tamamlamak üzere millî takım kampından ayrılmıştı.

Sakatlık, Katalan çevrelerinde öfkeye yol açtı; özellikle de oyuncunun Brezilya Millî Takımı'yla daha önceki dönemlerde de fiziksel sorunlar yaşadığı bir bölgede meydana gelmesi nedeniyle.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, oyuncunun sakatlığıyla ilgili şunları söyledi: "Bu, bizi fazlasıyla endişelendiren bir haber. Yaşananlardan memnun değiliz, çünkü aynı durum başka oyuncuların da başına geldi; işte uzun milli ara dönemlerinin tehlikesi budur."

Barcelona haberlerini takip etmesiyle tanınan gazeteci Alfredo Martínez de oyuncuya yönelik yaklaşımı eleştirerek Ancelotti'yle alay etti: "Ancelotti'den Real Madrid'e bir büyük hizmet daha... Hiçbir zaman öğrenmiyorlar."

Raphinha, sakatlığının ardından Barcelona ile kademeli olarak sahalara döndü; ancak 25 Ekim'deki El Clasico'da Real Madrid karşılaşmasına kadar tam fiziksel hazırlığına kavuşamamıştı. Bu durum, uzun bir Asya seyahati için yeniden kadroya çağrılmasını Katalan kulübünün takibine açık hâle getiriyor.

Performans düşüşüne ve cezaya rağmen Vinicius kadroda

Buna karşılık, kadroda Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior da yer aldı; oyuncunun performans açısından yaşadığı zorlu döneme ve İspanya Ligi'nde aldığı cezaya rağmen.

İspanya Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Vinicius'u Villarreal karşısında, Nathan Saliba'nın saçını çektiği olayın ve kırmızı karttan sonra hakeme itiraz etmesinin ardından aldığı kırmızı kart nedeniyle La Liga'da dört maç men cezasına çarptırmıştı.

Oyuncu, Real Madrid'in Sevilla, Barcelona, Racing Santander ve Valencia karşılaşmalarında yer alamadı; ancak yerel ceza, milli ara döneminde ülkesinin millî takımında forma giymesine engel değil.

Vinicius'un Raphinha ile birlikte kadroya çağrılması, oyuncuların farklı koşulları göz önüne alındığında Ancelotti'nin tercihlerini mercek altına alıyor; bir yanda Barcelona'nın Brezilyalı kanat oyuncusunun sakatlığının tekrar yaşanmasına dair endişeleri, diğer yanda Real Madrid yıldızının son dönemdeki seviyesine ilişkin eleştiriler.

Tam kadro:

Brezilya'nın kadrosunda 4 kaleci yer aldı: Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın kalecisi Bento, Torino kalecisi Lucas Perri ve Coritiba kalecisi Pedro Moreschi.

Savunma hattında ise Ancelotti; Arthur Dias, Carlos Augusto, Douglas Santos, Gabriel, Jair Cunha, Jonathan Jesus, Vanderson, Vitor Reis ve Wesley'i kadroya çağırdı.

Orta sahada ise André Luiz, Andrey Santos, Bruno Guimarães, Danilo Santos, Gabriel Bontempo, João Gomes ve Marlon Gomes bulunuyor.

Hücum hattı ise Alisson Santana, Allan, Endrick, Estevão, Raphinha, Rayan ve Vinicius Junior'dan oluşuyor.

Kadroda, Ancelotti'nin Brezilya futbolunun önde gelen isimlerinin yanında genç oyunculara fırsat verme politikasını sürdürmesi çerçevesinde beş yeni isim yer aldı.

Brezilya Millî Takımı, önümüzdeki kasım ayında Singapur'da iki hazırlık maçı oynayacak. 14 Kasım'da Japonya ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 17'sinde Singapur'daki Ulusal Stadyum'da Singapur ile mücadele edecek.

İki maç, Brezilya Millî Takımı'nın 2026 yılındaki son toplanması kapsamında yer alıyor; kadro yenileme süreci ve bir grup genç oyuncuya fırsat verilmesi de sürüyor.