Paris'teki yoğun sis, Barcelona kafilesini pazartesi sabahı Fransa'nın başkentine götürmesi planlanan özel uçak seferinin gecikmesine yol açtı. Katalan ekibi, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Paris Saint-Germain ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Barcelona'daki El Prat Havalimanı'ndan sabah 10.30'da kalkması planlanan uçuş, Paris'e giden seferleri de etkileyen hava koşullarındaki aksaklıklar nedeniyle rötar yaptı.

Barcelona, Fransa'nın başkentine gün ortasında ulaşmayı planlıyordu; böylece futbolcular akşam 18.30'da yapılacak antrenman öncesinde öğle yemeğini yiyip bir süre dinlenebilecekti.

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick ile takımın futbolcusu Pedri'nin, antrenman başlamadan önce akşam 17.45'te basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

Barcelona kafilesi, uçağın kalkışı için gereken onayı bekliyor. Takımın Paris Saint-Germain karşısındaki merakla beklenen maç için hazırlık programını başka bir aksaklık yaşamadan uygulayabilmesi adına gecikmenin uzun sürmemesi umuluyor.

Gelecek maçlar PSG Şampiyonlar Ligi 15:00 BAR

Bu gecikme, Barcelona'nın son dönemde Real Betis maçının ardından Sevilla'dan dönüş yolculuğunda kötü hava koşulları nedeniyle yaşadığı sıkıntıların hemen ardından geldi; böylece Katalan ekibinin seyahat sorunları, Avrupa'daki en önemli karşılaşmalarından birinin öncesinde yeniden gündeme geldi.